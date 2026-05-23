 Tiroteo en zona de la Casa Blanca deja un muerto y un herido
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Tiroteo en zona de la Casa Blanca deja un muerto y un herido

Disparos cerca de la Casa Blanca dejan un fallecido, un herido y activan fuerte operativo de seguridad.

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EFE/EPA/JIM LO SCALZO ,
EFE/EPA/JIM LO SCALZO / FOTO:

Un sospechoso abrió fuego este sábado contra un puesto de vigilancia del Servicio Secreto, ubicado a las afueras de la Casa Blanca, lo que generó una respuesta de los agentes federales que hirieron al tirador y a una persona más, según informaron medios estadounidenses. El agresor murió posteriormente a causa de las heridas.

El incidente produjo un cierre de seguridad temporal de la Casa Blanca, donde se alcanzaron a escuchar entre 15 y 30 disparos, que fueron captados por las cámaras de la prensa que hacía reportes sobre el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Fuentes cercanas a la investigación dijeron a CBS que los agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego, hiriendo al sospechoso y a un transeúnte.

En el incidente ocurrido en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower no resultó herido ningún agente federal, dijeron fuentes a la cadena.

El momento de los disparos en la Casa Blanca

Los sonidos los captaron reporteros que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, anunciado por el presidente Donald Trump horas antes.

No está claro si Trump se encontraba en la Casa Blanca. Pero unas tres horas antes había reportado en su cuenta de Truth Social que se encontraba en el Despacho Oval

Los periodistas fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según informó una fuente a EFE, para después ser evacuados.

Una vez dentro, se les indicó que buscaran refugio en el lugar, mientras los agentes del Servicio Secreto gritaban "¡tírense al suelo!" y alertaban sobre "disparos", detalló CNN.

Los periodistas informaron que se pudo observar a los agentes del Servicio Secreto fuertemente armados responder al incidente.

La orden de cierre de seguridad de la Casa Blanca duró aproximadamente una hora.

El incidente se registra casi un mes después de que un hombre armado intentara ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado 25 de abril, lo que obligó a evacuar al presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance.

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