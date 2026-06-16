Molina Barreto explica inhibitoria para conocer tema de Usac

El magistrado Roberto Molina Barreto anunció su decisión de apartarse de todos los casos vinculados a la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). En una carta dirigida a la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gladys Annabella Morfín, Molina Barreto argumentó que su determinación responde a su inconformidad por la manera en que la institución ha manejado recientes procesos relevantes, especialmente el de la Usac.
En una entrevista en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, el magistrado explicó detalles sobre los motivos de su inhibición. Molina Barreto insistió en que su decisión no proviene de presiones externas sino de una profunda desaprobación hacia lo que considera prácticas irregulares y anómalas en la toma de decisiones dentro de la Corte.
Inconformidad por irregularidades internas
El magistrado detalló que, desde el inicio de su actual periodo, en el que está en funciones la IX Magistratura, ha percibido anomalías en el manejo de ciertos expedientes por parte del pleno, incluido el seguimiento de acciones sobre procesos de elección de segundo grado.
"Desde que iniciamos esta magistratura, que ya van dos meses, precisamente, considero que ha sido dirigida la institución de una forma anómala e irregular con respecto a determinados casos, especialmente, en su momento, sobre el proceso de Fiscal General de la República y ahora con respecto a la elección de rector de la Universidad de San Carlos", expresó.
Mencionó que la Corte, tanto bajo la administración previa como con la actual presidenta, ha postergado decisiones sin justificaciones válidas, algo que, según dijo, nunca había experimentado en sus más de 15 de vida institucional.
En este contexto, Molina Barreto subrayó que varios grupos inconformes presentaron acciones legales directamente ante la Corte, aunque no era el órgano competente. Sostuvo que, en su momento, algunos magistrados recomendaron canalizar estos casos hacia los tribunales adecuados antes de la elección de rector, pero estas sugerencias no fueron atendidas.
Acusaciones de conflicto de interés
Durante la conversación, el magistrado también señaló posibles conflictos de interés dentro de la Corte, al mencionar que algunos colegas han sido abogados de los grupos involucrados en la contienda por la rectoría. Remarcó que existen documentos recientes firmados por una actual magistrada en representación de estos sectores.
Sin embargo, enfatizó que su decisión de inhibirse busca evitar cualquier percepción de parcialidad o falta de independencia judicial. El magistrado llamó a otros colegas a considerar dar un paso similar si creen que sus vínculos pueden influir en los casos en discusión.
Debate sobre el derecho a la crítica y la opinión ciudadana
Durante la entrevista, se abordó el derecho ciudadano a manifestar su inconformidad frente a resoluciones judiciales. Molina Barreto reconoció que la crítica es legítima siempre que esté fundamentada en la lectura y comprensión de las resoluciones. Consideró irrespetuoso y contraproducente que supuestos líderes de opinión se pronuncien sobre fallos inexistentes o tergiversen información, lo que afecta tanto el honor de los integrantes del tribunal como la imagen institucional.
Recalcó que el derecho a disentir está garantizado, pero criticó las opiniones basadas en prejuicios más que en el análisis de los documentos emitidos por la Corte. Subrayó que él mismo ha expresado desacuerdos en el pasado, pero siempre tras el estudio de las resoluciones.
Alcance de la inhibición y relevos en la Corte
Respecto a las consecuencias de su decisión, Molina Barreto precisó que, al inhibirse, su lugar será ocupado por un magistrado suplente conforme a los procedimientos habituales. "Para eso están los suplentes, y no pasa nada", indicó.
Finalmente, dejó claro que su determinación busca fortalecer la transparencia y credibilidad en los procesos judiciales relacionados con la Universidad de San Carlos.