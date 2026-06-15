 Molina Barreto no conocerá recursos sobre elección en Usac

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Nacionales

Magistrado Molina Barreto se inhibe de conoce asuntos sobre elección de rector de Usac

El magistrado de la Corte de Constitucionalidad argumentó que ha existido retraso en la revisión de recursos relacionados con el tema.

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Foto: Edwin Bercián/EU
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El magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, se inhibió de conocer cualquier asunto relacionado con la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) bajo el argumento de que ha existido retraso en la revisión de los recursos y resoluciones emitidas por el pleno al respecto.

Por medio de un oficio dirigido a la presidenta del alto tribunal constitucional, Gladys Annabella Morfín, el togado expuso que ante esa instancia se han planteado diversas acciones constitucionales de amparo vinculadas con el tema mencionado, a las cuales se les ha dado el seguimiento correspondiente.

"No obstante reiteradas recomendaciones del suscrito y de otros Magistrados, tanto a la última Presidente de la VII Magistratura, como a usted, como primer Presidente de la actual, no fueron remitidas oportunamente a los tribunales de amparo de primer grado competentes, conforme lo exige la Ley que regula la materia", expresó.

Agregó que fue justamente esa situación la que generó que él y las magistradas Dina Ochoa y Julia Rivera solicitaran a Morfín que se le diera el impulso adecuado al asunto para evitar la mora en su trámite. Sin embargo, señaló que esa petición no fue atendida con la prontitud que se requería y se generó más atraso.

Argumentos del magistrado

Molina Barreto expuso que el pasado 25 de mayo se llevó a cabo una sesión en la que se resolvieron varias acciones sobre el tema de la Usac y se remitieron al menos 10 expedientes a los tribunales de amparo competentes. Señaló que en esa ocasión se dio por primera vez la postergación, por unos 10 días, de la firma de las resoluciones emitidas. Fue así que se concretó ese proceso hasta el 3 de junio lo cual, según detalló, generó como consecuencia la incrementación de conflictividad y ataque sistemáticos contra algunos de los magistrados.

Añadió que en la sesión celebrada el 1 de junio fueron conocidos tres expedientes promovidos por distintos postulantes contra el Consejo Superior Universitario y la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario de la Usac, en los que se señalaban agraviantes referentes a la integración del Consejo y otras supuestas irregularidades sobre el proceso de elección de rector.

Según el magistrado, en la sesión de tomó la decisión mayoritaria de enmendar el procedimiento respectivo y conminar a los tribunales de amparo de primer grado a suspender las acciones. Pero, de acuerdo con sus palabras, "en forma autoritaria e irregular", la presidenta nuevamente difirió la firma de quienes integran la Corte.

En ese sentido, cuestionó el proceder de Morfín al no poner a la vista y a disposición, las resoluciones ya tomadas para su firma en su debida oportunidad, a la vez que expresó su desacuerdo al respecto. También mencionó que esa situación y otras que han surgido durante estos meses al postergar la firma de resoluciones adoptadas por mayoría por los magistrados son "inauditas", tanto que no las había visto en los más de 15 años de integrar el tribunal.

Se aparta del tema de Usac

Tomando como base los argumentos expuestos, Molina Barreto le comunicó a la presidenta de la CC que, tomando como base el artículo 170 de la Ley de Amparo, y en observancia del mandato constitucional que exige la pronta y efectiva administración de justicia en asuntos de alta trascendencia institucional y social, a partir de esta fecha se inhibirá de conocer cualquier asunto relacionado con el proceso de elección y designación del rector de la Usac.

Finalmente, el togado hizo un llamado a los magistrados que integran la IX magistratura para que procuren la tramitación y resolución diligente, oportuna y objetiva de las acciones constitucionales que ingresan al tribunal.

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