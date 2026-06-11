Vicepresidenta muestra frustración ante situación de USAC

La vicepresidenta Karin Herrera expresó frustración por la situación en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y llamó a priorizar la academia y la democracia universitaria. Su pronunciamiento surgió luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió suspender el trámite de varios recursos de amparo que cuestionaban tanto la integración del Consejo Superior Universitario (CSU) como el proceso de elección de rector.
Por medio de redes sociales, la funcionaria señaló que la única universidad pública del país debe retomar el espíritu académico que le dio origen y por el cual ha destacado positivamente.
Añadió que, pese a que las últimas resoluciones del máximo tribunal constitucional no han sido favorables para la comunidad universitaria que anhela elegir libremente a sus autoridades, es importante no perder de vista el objetivo fundamental: la academia y el derecho al ejercicio democrático.
"Por mi parte, también comparto la frustración de no pocos sancarlistas, sigo al tanto del proceso", puntualizó.
Vicepresidenta consulta a la PGN
La vicepresidenta Karin Herrera expresó el pasado 8 de abril su preocupación por la situación en la USAC, señalando que la exclusión de electores legítimos representaba un debilitamiento del proceso democrático en la institución.
En ese momento, se encontraba en desarrollo el proceso de elección del rector de la referida casa de estudios, donde Walter Mazariegos buscaba su reelección, mientras estudiantes y grupos de sociedad civil denunciaban posibles irregularidades para su designación.
La funcionaria informó que había realizado acciones concretas para respaldar la democracia universitaria, entre estas, la presentación de una consulta formal a la Procuraduría General de la Nación sobre posibles vías de acompañamiento en favor del proceso democrático en la USAC.
Asimismo, indicó que solicitó el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos y requirió un informe al Ministerio de Gobernación sobre las medidas de seguridad para estudiantes, docentes y egresados universitarios.