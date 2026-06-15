Tim Payne Domina el Español con Duolingo: ¡Increíble Logro!

Tim Payne volvió a convertirse en tendencia en redes sociales. Esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha ni por el inesperado crecimiento de su popularidad, sino por los avances que ha mostrado aprendiendo español a través de Duolingo.
El defensor y capitán de Nueva Zelanda compartió recientemente un video en el que presume el progreso que ha logrado tras varios meses estudiando el idioma, generando una ola de reacciones entre los miles de aficionados latinoamericanos que hoy siguen cada una de sus publicaciones.
"175 días. Empecé por mi familia. Seguí por todos ustedes. ¡Vámonos!", escribió el futbolista, acompañando un video donde demuestra algunas de las habilidades que ha adquirido durante su proceso de aprendizaje.
Del anonimato a la fama mundial
La historia de Tim Payne es una de las más curiosas de la actual cita futbolera.
Hasta hace unas semanas, el defensor neozelandés tenía menos de cinco mil seguidores en Instagram y era prácticamente desconocido para gran parte del público internacional.
Todo cambió cuando el influencer argentino Scarso lanzó un reto en redes sociales: convertir en una celebridad al jugador con menos seguidores de todo el torneo.
Tras analizar las plantillas de las selecciones participantes, encontró a Payne y publicó un video presentándolo ante millones de usuarios.
"¿Qué pasaría si todos apoyáramos al futbolista menos conocido del campeonato?", planteó el creador de contenido. La propuesta se volvió viral en cuestión de horas.
El fenómeno que conquistó internet
Miles de aficionados comenzaron a seguir al defensor, comentar sus publicaciones y compartir su historia.
La reacción fue tan masiva que Payne pasó de tener unos pocos miles de seguidores a superar el millón en menos de un día.
Lejos de ignorar lo que estaba ocurriendo, el futbolista decidió grabar un mensaje agradeciendo el apoyo recibido y dedicando unas palabras especiales a Scarso, el influencer que inició todo el fenómeno. Sin embargo, el crecimiento no se detuvo ahí.
Con el paso de los días, su comunidad continuó aumentando hasta superar los cinco millones de seguidores, una cifra que lo convirtió en una de las grandes sorpresas fuera de la cancha.
¿Por qué decidió aprender español?
La enorme cantidad de seguidores provenientes de Argentina, México, Colombia, Chile, Uruguay y otros países latinoamericanos llevó a Payne a interesarse cada vez más por el idioma español.
Según ha explicado en sus publicaciones, comenzó a estudiar por motivos familiares, pero con el tiempo encontró una motivación adicional: poder comunicarse con las personas que diariamente le envían mensajes de apoyo.
Fue entonces cuando decidió utilizar Duolingo para fortalecer sus conocimientos y mejorar su pronunciación. La plataforma, fundada por el guatemalteco Luis von Ahn, se convirtió en su principal herramienta de aprendizaje.
Los fanáticos celebran su progreso
El más reciente video publicado por Payne generó miles de comentarios positivos.
Muchos usuarios destacaron que su pronunciación ha mejorado notablemente y celebraron el esfuerzo que realiza para acercarse a sus seguidores hispanohablantes.
Otros incluso bromearon con que pronto podrá ofrecer entrevistas completas en español. La publicación también recibió mensajes de apoyo de aficionados que aseguran sentirse representados por la sencillez y humildad del futbolista.