Juzgado de Mixco dicta restricciones contra Pedro Altán

El futbolista guatemalteco Pedro Altán vuelve a estar en el centro de la atención pública, aunque esta vez por motivos ajenos a su desempeño deportivo. El Juzgado de Paz Penal de Mixco dictó medidas de seguridad en su contra tras una denuncia por el supuesto delito de violencia contra la mujer. La resolución, emitida por el juez Christian Pineda, establece restricciones que buscan garantizar la protección de la denunciante mientras las autoridades desarrollan la investigación correspondiente.
Entre las disposiciones ordenadas por el juzgado se encuentra la prohibición de que Altán perturbe, intimide o establezca cualquier tipo de contacto con la denunciante o con integrantes de su núcleo familiar. La medida abarca llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales y cualquier otra vía de comunicación digital. Asimismo, el futbolista tiene prohibido acercarse al domicilio, lugar de trabajo o centro de estudios de la denunciante durante un período de seis meses. El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en acciones legales adicionales por desobediencia.
¿Qué pasó con Pedro Altán?
La situación surge pocas semanas después de que la entonces pareja del jugador anunciara públicamente el fin de su relación. A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mujer expresó que había decidido apartarse de la vida del futbolista tras una etapa que describió como complicada y marcada por la falta de seriedad de parte de Altán. En su publicación también aseguró que siempre le brindó apoyo incondicional durante los momentos difíciles de su carrera, pero que finalmente optó por poner fin a la relación.
El caso añade un nuevo capítulo a una trayectoria que ha estado marcada tanto por el talento como por la controversia. Desde sus inicios con Municipal, Pedro Altán fue considerado una de las mayores promesas del fútbol guatemalteco gracias a su calidad técnica y visión dentro del terreno de juego. Sin embargo, a lo largo de los años también ha enfrentado cuestionamientos relacionados con su condición física y con episodios extradeportivos que han generado debate entre aficionados y analistas.
Mientras la investigación continúa en manos de las autoridades competentes, el jugador mantiene la presunción de inocencia que garantiza la ley. Por ahora, el proceso se encuentra en una fase preliminar y serán las diligencias correspondientes las que determinen el rumbo del caso. Entretanto, la situación representa un desafío adicional para un futbolista que busca mantener su carrera deportiva en un momento en que su nombre vuelve a ocupar titulares fuera de las canchas.
*Con información de Sara Solórzano