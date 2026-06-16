Bomberos controlan incendio vehicular en El Trébol

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que durante la madrugada de este martes, 16 de junio, se registró un incendio vehicular en la vía exclusiva del sector de El Trébol, en cercanías del estadio Manuel Felipe Carrera.
Los Bomberos Voluntarios trasladaron unidades de emergencia al referido sector debido a que los transeúntes se comunicaron a la línea telefónica de la institución para solicitar apoyo, pues un vehículo estaba siendo consumido por las llamas.
El fuego, del cual se desconocen las razones de su origen, consumió parcialmente una unidad tipo panel.
El personal del cuerpo de socorro trabajó por varios minutos para poder controlar esta situación y evitar que las llamas continuaran propagándose y pusieran en riesgo a los ciudadanos.