Accidente en Atanasio Tzul: Fuerte colisión causa incendio

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este miércoles, 4 de marzo, en la calzada Atanasio Tzul y 18 calle, en la Ciudad de Guatemala. En el área hay un cierre vehicular parcial y se reportan complicaciones para circular.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron alertas en las que se mencionaba que un vehículo había sido colisionado en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que, en el marco de un choque con otro automóvil, el conductor de un carro particular perdió el control del volante y esto generó que se estrellara directamente contra un árbol ubicado en el arriate central.
"Debido a la magnitud del choque se produjo un incendio en el compartimento del motor, amenazando con extenderse a la cabina del conductor", detalló la institución.
Los socorristas les brindaron asistencia a los ocupantes de los automotores accidentados.
El paso está parcialmente cerrado en el sector mientras se llevan a cabo las acciones para movilizar los obstáculos que quedaron sobre la vía, incluidos el carro incendiado y los restos del árbol.
Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026
Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en lo que va de 2026 se han registrado 1 mil 368 percances viales que han dejado 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.
Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidente de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.
La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.
"Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.
La portavoz indicó que las acciones preventivas de accidentes de tránsito se ejecutan con el apoyo de nueve delegaciones de la PNC y, en lo que va del año, suman un total de un mil 847 operativos. Asimismo, reveló que con esas acciones han identificado más de 44 mil vehículos e igual número de personas.