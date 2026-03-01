 Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en 2026
Nacionales

Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026

Según el Departamento de Tránsito de la PNC, los percances han dejado un total de 1 mil 356 heridos.

Las autoridades hicieron un llamado a manejar con precaución y evitar acciones temerarias en la vía pública., Archivo.
Las autoridades hicieron un llamado a manejar con precaución y evitar acciones temerarias en la vía pública. / FOTO: Archivo.

Los accidentes de tránsito continúan cobrando vidas y dejando familias enlutadas en Guatemala. Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), en lo que va de 2026 se han registrado 1 mil 368 percances viales que han dejado 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.

Brenda Santizo, vocera del Departamento de Tránsito de la PNC, aseguró que para evitar accidente de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.

La comunicadora citó estadísticas de accidentes de tránsito elaboradas con base en reportes de la PNC para enfatizar que el 52% de los hechos de tránsito tienen como protagonista la motocicleta. "Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.

La portavoz indicó que las acciones preventivas de accidentes de tránsito se ejecutan con el apoyo de nueve delegaciones de la PNC y, en lo que va del año, suman un total de un mil 847 operativos. La comunicadora reveló que con esas acciones han identificado más de 44 mil vehículos e igual número de personas.

Operativos para frenar los accidentes de tránsito

Según la entrevistada, en los procesos para evitar accidentes de tránsito han logrado emitir más de 24 mil sanciones, en las que también han consignado más de 400 licencias de conducir por diversas causas.

Santizo añadió que el parque vehicular mantiene un crecimiento sostenido, porque se mantiene en un 7% anual, situación que incrementa reisgos de accidentes de tránsito. Por lo tanto, la vocera recomendó a la población conducir con prudencia.

Según la profesional, el 90% de los accidentes de tránsito se pueden prevenir; además, ejemplificó casos en los que la PNC ha visto percances en los que existe imprudencia por manejo a exceso de velocidad, conducción temeraria y sobre carga de vehículos.

A los motoristas, la comunicadora pidió utilizar equipo de protección como casco, guantes, rodilleras y coderas, entre otros artículos de prevención, con el objetivo de evitar lesiones. Santizo también subrayó que no se deben sobrecargar las motocicletas con pasajeros o con objetos que excedan el peso y la proporción de la motocicleta.

Con información del periodista Winston Cano de Emisoras Unidas 89.7 FM.

