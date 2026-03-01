Accidente de motocicleta deja 2 fallecidos en el Periférico

Bomberos Municipales reportaron que dos hombres que viajaban en motocicleta fallecieron después de accidentarse la madrugada de este domingo, 1 de marzo de 2026, en el Anillo Periférico y 27 avenida de la zona 11, bajo un paso a desnivel.
Residentes de áreas aledañas al sector conocido como Novicentro hicieron varios llamados de emergencia al teléfono 123 de los Bomberos Municipales para reportar el accidente de tránsito. Sin embargo, los paramédicos constataron que las dos víctimas habían fallecido a causa de los golpes que recibieron.
Según el referido cuerpo de rescate, ambos fallecidos viajaban a bordo de una motocicleta que quedó tirada metros delante de ellos. En el lugar también quedaron tirados cascos y una cajuela de motorista.
Tras confirmarse el deceso de los dos hombres, que están en proceso de identificación, las autoridades ordenaron hacer cierres preventivos, para dar espacio al trabajo de los peritos del Ministerio Público (MP) quienes harán las primeras investigaciones y ordenarán el levantamiento de los cuerpos al finalizar las diligencias.
Usuario de motocicleta también muere en ruta Cito Zarco
También durante la madrugada, otro accidente de motocicleta tuvo lugar en el kilómetro 181 de la ruta Cito Zarco con saldo de un hombre fallecido. Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y al llegar constataron que la víctima carecía de signos vitales a causa de los golpes que recibió al caer de su vehículo de dos ruedas.
Los cuerpos de socorro cubrieron los restos mortales del fallecido y solicitaron el apoyo de las autoridades para resguardar el área del accidente. Al lugar acudieron peritos del MP para realizar las diligencias que manda la ley.
En ambos casos no se descarta que los accidentes hayan sido producto del exceso de velocidad. Sin embargo, las autoridades se encargarán de confirmar esos extremos.