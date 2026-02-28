Asalto en autobús deja pasajeros con crisis nerviosa

Bomberos Municipales atendieron a por lo menos 30 personas con crisis nerviosa después de un asalto a un autobús del servicio de transporte urbano. Los rescatistas narraron que el conductor de la unidad de transporte condujo hasta la sede bomberil para que las personas afectadas fueran atendidas.
Los paramédicos atendieron a los afectados y no indicaron que haya habido necesidad de hacer traslados hacia algún centro asistencial. Los pasajeros indicaron que fueron despojados de sus objetos de valor durante el hecho de violencia.
Asimismo, los rescatistas atendieron a los usuarios de un automóvil, quienes también fueron víctimas de asalto en la Avenida Petapa y 53 calle de la zona 12.
En este asalto, los paramédicos explicaron que dos personas resultaron heridas al ser alcanzadas por vidrios rotos, por lo que fueron atendidos con por las laceraciones y la crisis nerviosa que sufrieron en el incidente. Los ocupantes del carro también lamentaron haber sido despojados de sus artículos de valor.
Momentos de pánico en el asalto
Las víctimas indicaron que los asaltantes accionaron sus armas de fuego a manera de intimidación, para lograr arrebatarles sus pertenencias.
Los afectados reportaron el incidente a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se hicieron presentes al lugar del incidente para investigar como ocurrió el hecho de violencia y tratar de establecer acciones para dar con los responsables.
En el caso del autobús, el chofer se estacionó frente a las puertas de la estación de Bomberos Municipales para que los afectados recibieran atención médica de parte del personal calificado del referido cuerpo de socorro.
La emergencia fue atendida por rescatistas que pertenecen a la estación del Bulevar Liberación.
Para denunciar asaltos, robos y otros tipos de violencia, la PNC ha solicitado en reiteradas ocasiones que las víctimas hagan sus denuncias a los números de teléfono 110 y 1516.
