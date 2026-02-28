Capturan a señalado de herir motorista en calzada Roosevelt

Después de un hecho violento en el kilómetro 14 de la calzada Roosevelt, un hombre fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) al ser el principal sospechoso de perpetrar un ataque armado en contra del conductor de una motocicleta. Los agentes indicaron que el detenido es Lester, de 30 años, quien habría accionado su arma de fuego para herir a un usuario de la vía, frente a un reconocido centro comercial del área.
Las fuerzas de seguridad notificaron la detención, luego de un operativo de búsqueda en el que el sospechoso fue localizado. Asimismo, reportaron que el motorista herido fue trasladado hacia la emergencia de un hospital por los cuerpos de socorro.
Los policías describieron que el detenido se transportaba a bordo de una camioneta gris al momento de la detención; los uniformados precisaron que el vehículo estaba identificado con las placas P-798KWN.
Asimismo, el apresado portaba una pistola marca Glock que le fue decomisada y embalada para avanzar en las investigaciones del hecho de violencia en este sector de la zona 3 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala.
También consulte: Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Oriente
Sospechosos es llevado a la Torre de Tribunales
La entidad policial afirmó que el capturado fue llevado hacia la Torre de Tribunales en donde fue presentado ante un juzgado de turno para conocer los motivos de su detención. En las imágenes del proceso de traslado se evidenció que el detenido portaba una playera de manga larga con colores blanco y negro.
Asimismo, el aprehendido portaba pantalón de lona gris y zapatos tenis blancos. Los agentes de la PNC lo esposaron y lo trasladaron con bolsas en las manos en el proceso de traslado hacia los entes de justicia.
Testigos relataron que previo al ataque armado habría ocurrido un intercambio de palabras en contra de los dos involucrados. Sin embargo, ese extremo deberá ser confirmado por los responsables de las investigaciones.