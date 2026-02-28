 Capturan a señalado de herir motorista en calzada Roosevelt
Nacionales

Capturan a señalado de herir motorista en calzada Roosevelt

El detenido habría disparado en contra de otro usuario de la vía en un conflicto en el tránsito vehicular de la Calzada Roosevelt.

Compartir:
La detención se ejecutó luego de que la PNC identificara el vehículo en el que viajaba el supuesto agresor., PNC de Guatemala.
La detención se ejecutó luego de que la PNC identificara el vehículo en el que viajaba el supuesto agresor. / FOTO: PNC de Guatemala.

Después de un hecho violento en el kilómetro 14 de la calzada Roosevelt, un hombre fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) al ser el principal sospechoso de perpetrar un ataque armado en contra del conductor de una motocicleta. Los agentes indicaron que el detenido es Lester, de 30 años, quien habría accionado su arma de fuego para herir a un usuario de la vía, frente a un reconocido centro comercial del área.

Las fuerzas de seguridad notificaron la detención, luego de un operativo de búsqueda en el que el sospechoso fue localizado. Asimismo, reportaron que el motorista herido fue trasladado hacia la emergencia de un hospital por los cuerpos de socorro.

Los policías describieron que el detenido se transportaba a bordo de una camioneta gris al momento de la detención; los uniformados precisaron que el vehículo estaba identificado con las placas P-798KWN.

Asimismo, el apresado portaba una pistola marca Glock que le fue decomisada y embalada para avanzar en las investigaciones del hecho de violencia en este sector de la zona 3 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala.

También consulte: Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Oriente

Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Oriente

Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Guatemala se refirió a la escalada bélica en el Medio Oriente.

Sospechosos es llevado a la Torre de Tribunales

La entidad policial afirmó que el capturado fue llevado hacia la Torre de Tribunales en donde fue presentado ante un juzgado de turno para conocer los motivos de su detención. En las imágenes del proceso de traslado se evidenció que el detenido portaba una playera de manga larga con colores blanco y negro.

Asimismo, el aprehendido portaba pantalón de lona gris y zapatos tenis blancos. Los agentes de la PNC lo esposaron y lo trasladaron con bolsas en las manos en el proceso de traslado hacia los entes de justicia.

Testigos relataron que previo al ataque armado habría ocurrido un intercambio de palabras en contra de los dos involucrados. Sin embargo, ese extremo deberá ser confirmado por los responsables de las investigaciones.

En Portada

Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Orientet
Nacionales

Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Oriente

09:50 AM, Feb 28
Estados Unidos e Israel atacan Iránt
Internacionales

Estados Unidos e Israel atacan Irán

06:30 AM, Feb 28
Irán atacó bases estadounidenses en Catar, EAU, Baréin y Kuwaitt
Internacionales

Irán atacó bases estadounidenses en Catar, EAU, Baréin y Kuwait

06:01 AM, Feb 28
Trump anuncia una campaña sin final claro para acabar con el régimen iranít
Internacionales

Trump anuncia una campaña sin final claro para acabar con el régimen iraní

06:39 AM, Feb 28
Cinco socios del Benfica suspendidos por racismo contra Viníciust
Deportes

Cinco socios del Benfica suspendidos por racismo contra Vinícius

07:27 AM, Feb 28

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.Liga NacionalSeguridadSuper BowlReal MadridElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos