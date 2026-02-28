 Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Oriente
Gobierno de Guatemala expresa preocupación por tensión en Medio Oriente

Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Guatemala se refirió a la escalada bélica en el Medio Oriente.

Columnas de humo se ven en el centro de Teherán, tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán., EFE
Columnas de humo se ven en el centro de Teherán, tras los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán. / FOTO: EFE

El Gobierno de Guatemala se expresó preocupado por los ataques entre EE. UU., Israel e Irán durante la mañana de este domingo 28 de febrero de 2026. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que expresa "su profunda preocupación por las acciones bélicas que se iniciaron hoy (28/02/2026) en la región del Medio Oriente".

Guatemala insta a todas las partes a respetar el derecho internacional y a ejercer la máxima moderación para evitar una escalada de hostilidades y garantizar la protección de la población e infraestructura civil", solicita Guatemala.

La misiva agrega que las embajadas de Guatemala en la región están monitoreando la evolución de las acciones militares, prestando especial atención a las necesidades de los connacionales en los países afectados.

Recomendaciones para quienes están en el área de conflicto

Las autoridades se dirigieron a los guatemaltecos que permanecen en el área de conflicto para que se mantengan informados y respeten las directrices de seguridad de las autoridades locales en los países donde se encuentran.

Trump anuncia una campaña sin final claro para acabar con el régimen iraní

Trump ha dado este arriesgado paso sin contar con el Congreso de Estados Unidos, que tiene la potestad de declarar la guerra,.

¿Qué ocurre en Medio Oriente?

Según reportes de agencias de noticias internacionales, Estados Unidos (EE. UU.) e Israel iniciaron una acción bélica durante la madrugada de Guatemala, de este sábado (28/02/2026) en contra de Irán. Los cables internacionales explican que los ataques habrían ocurrido después de que fracasaran varias negociaciones y se elevara la tensión entre las partes.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se refirió a los ataques explicando que las acciones bélicas tienen el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán.

Trump pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país, mientras al interior de ese país sonaban las alarmas de emergencia y padres de familia corrían hacia los centros estudiantiles para resguardar a sus hijos y hacia los cajeros automáticos para agenciarse de dinero en efectivo.

Respuesta de Irán

Medios internacionales informaron que, como respuesta, Irán envió misiles a países aliados de EE. UU. y atacó bases militares instaladas en el mar del Golfo Pérsico.

Las armas iraníes también fueron apuntadas hacia el centro de Israel, donde se reportaron sirenas de emergencia y acciones de prevención. Los ataques de Irán incluyeron acciones con drones y otros artefactos ofensivos.

Según el régimen iraní, las acciones se hicieron para "vengarse y dar una respuesta contundente al régimen sionista".

