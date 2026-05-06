 ¿Qué dice la Biblia sobre la parálisis del sueño?
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¿Qué dice la Biblia sobre la parálisis del sueño?

¿Te ha pasado? Todo lo que debes saber sobre la parálisis del sueño.

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La parálisis del sueño y los mitos que la rodean., Redes sociales.
La parálisis del sueño y los mitos que la rodean. / FOTO: Redes sociales.

La frase "se te subió el muerto" es una forma popular de describir una experiencia inquietante que, aunque común, sigue generando temor y confusión: la parálisis del sueño. Se trata de una afección en la que la persona está consciente, pero no puede moverse ni hablar al quedarse dormida o al despertar.

De acuerdo con MedlinePlus, la parálisis del sueño ocurre durante la transición entre las etapas del descanso, especialmente en la fase de movimiento ocular rápido (MOR), cuando se presentan los sueños más intensos. En ese momento, el cerebro puede activarse antes que el cuerpo, que permanece en un estado de inmovilidad temporal, provocando la sensación de estar "paralizado".

Estos episodios suelen durar desde unos segundos hasta un par de minutos y desaparecen por sí solos. Sin embargo, en algunos casos pueden estar acompañados de alucinaciones o sensaciones vívidas, lo que incrementa el miedo en quienes lo experimentan.

Parálisis del sueño: qué dice la Biblia sobre esta experiencia

Esta condición ha dado origen a múltiples interpretaciones culturales y religiosas. Algunas personas han vinculado la experiencia con presencias sobrenaturales o entidades malignas. Incluso, ciertos creyentes han buscado explicaciones en la Biblia, citando pasajes como Job 4:13-16, donde se describe una visión nocturna inquietante vivida por Elifaz.

No obstante, especialistas advierten que no todas las experiencias nocturnas tienen un origen espiritual. Factores como el estrés, la ansiedad, la falta de sueño o hábitos irregulares pueden favorecer la aparición de estos episodios.

Expertos coinciden en que la parálisis del sueño es más común de lo que se cree y que, en la mayoría de los casos, no requiere tratamiento. Mantener una buena higiene del sueño y reducir el estrés puede ser clave para prevenirla.

Así, entre creencias y ciencia, la parálisis del sueño continúa siendo una experiencia que, aunque explicada médicamente, sigue despertando inquietud en quienes la viven.

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