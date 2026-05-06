 Arsenal-PSG, final inédita de Champions League en Budapest
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Arsenal-PSG, final inédita de Champions League en Budapest

Es la segunda final de la historia del conjunto londinense, que ya jugó el duelo decisivo de 2006, y la tercera del club francés, campeón en una ocasión.

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La final de Champions League será el 30 de mayo
La final de Champions League será el 30 de mayo / FOTO: EFE

El Arsenal, que eliminó el martes al Atlético de Madrid, y el París Saint-Germain, que doblegó este miércoles al Bayern Múnich, disputarán el próximo 30 de mayo, sábado, una final inédita de la Champions League en el Puskas Arena de Budapest a las 10:00 horas GT.

Es la segunda final de la historia del conjunto londinense, que ya jugó el duelo decisivo de 2006 y que nunca ha ganado la Copa de Europa, y la tercera del club francés, campeón en una ocasión, la pasada campaña por 5-0 ante el Inter de Milán.

El invencible Arsenal contra el incontestable PSG

La final de la Liga de Campeones del 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest enfrentará al invencible Arsenal de Mikel Arteta, el único equipo que no ha perdido en esta edición, contra el vigente campeón, el favorito y el bloque con un aspecto más incontestable, el París Saint-Germain; dos estilos diversos por el dominio de Europa.

El conjunto de Luis Enrique Martínez es el candidato número uno. Su momento, la forma con la que eliminó al Bayern Múnich, con un festival de goles y pegada en la ida en el Parque de los Príncipes (5-4), admirado para siempre a nivel mundial, y con un ejercicio de impacto y éxito defensivo en la vuelta en el Allianz Arena, lo otorgan un papel principal en los pronósticos.

También porque es el vigente campeón de la competición, ganador el pasado curso en la final por 5-0 contra el Inter de Milán, dentro de un recorrido parecido a la anterior temporada, algo irregular en la fase de grupos, fuera incluso del top ocho, pero en pleno auge después, hasta desembocar en la final tras eliminar a un rival más que poderoso.

La tercera final de la Liga de Campeones para el PSG, la segunda consecutiva, y la posibilidad de su segundo título de una competición esquiva hasta la llegada de Luis Enrique y hasta hace un año. Su otra final de la Copa de Europa, en 2019-20, la perdió por 0-1 contra el Bayern Múnich. Este miércoles fue su revancha. Ahora tiene otra final.

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El técnico español logró llevar al PSG a su segunda final consecutiva de Champions League.

El Arsenal

En las eliminatorias, el Arsenal, que avanzó directo a los octavos de final, ha doblegado al Bayer Leverkusen, por 1-1 en la ida en Alemania y por 2-0 en la vuelta en Londres; al Sporting de Portugal, con un 0-1 fuera y un 0-0 en casa; y el Atlético de Madrid, con el que empató en semifinales en el primer duelo en el Metropolitano (1-1) y al que ganó 1-0 en el segundo en casa, el pasado martes, para alcanzar la segunda final de su historia. La perdió en 2006.

Antes de la final de la Liga de Campeones, ambos equipos, además, compiten por ser campeones de sus respectivas ligas nacionales.

En Inglaterra, el Arsenal es el líder con cinco puntos de ventaja, con un partido más, sobre el Manchester City, a falta de tres jornadas en su caso y de cuatro para el grupo de Pep Guardiola.

En Francia, el París Saint-Germain encabeza la clasificación de la liga francesa. A falta de tres encuentros, aventaja en seis puntos al Lens, con el que tiene un duelo directo el miércoles de la semana que viene.

El PSG elimina al Bayern y defenderá su corona en la Champions

PSG y Arsenal disputarán la final de la Champions el 30 de mayo en Budapest, donde los parisinos buscarán su segundo título consecutivo.

*Información EFE.

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