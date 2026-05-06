 Luis Enrique: "Hemos defendido como los ángeles"
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Increíbles declaraciones de Luis Enrique tras eliminar a Bayern Múnich

El técnico español logró llevar al PSG a su segunda final consecutiva de Champions League.

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Luis Enrique, técnico del PSG
Luis Enrique, técnico del PSG / FOTO: EFE

Luis Enrique Martínez, entrenador del París Saint-Germain, destacó este miércoles, tras la clasificación para la final de la Liga de Campeones, que su equipo quiere "continuar" haciendo "historia" en el torneo y valoró que su conjunto ha "defendido como los ángeles" en la vuelta ante el Bayern Múnich.

"Si piensas lo que es venir a jugar un partido de este tipo, en este estadio, contra estos jugadores y la manera que ellos juegan, que no han perdido más que tres partidos en toda la temporada, sabíamos la dificultad, pero antes del partido hemos recordado que les habíamos ganado en París y por qué no podemos ganar aquí", declaró el español en Movistar+.

"Hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y realmente hemos merecido pasar", continuó el técnico, que consideró que "individualizar" en el éxito del equipo en Múnich es "muy injusto" y que repasó que no ha podido repetir el once de la final de la Liga de Campeones ganada la pasada campaña en toda esta temporada por "lesiones".

"Pero eso también muestra qué tipo de equipo somos. Hemos tenido el peor sorteo de la fase de grupos y luego nos ha tocado siempre que si queríamos una cosa nos tocaba la otra. Vamos a jugar la final, será algo histórico como club y la posibilidad de seguir luchando por ser campeón de Champions", repasó.

El PSG elimina al Bayern y defenderá su corona en la Champions

PSG y Arsenal disputarán la final de la Champions el 30 de mayo en Budapest, donde los parisinos buscarán su segundo título consecutivo.

Sobre el Arsenal

En la final, el rival será el Arsenal, entrenado por el también español Mikel Arteta. "Le tengo mucho cariño, porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Ha creado un gran equipo, se ve qué tipo de entrenador es", afirmó.

"Será muy difícil, pero confiamos mucho en la manera que tenemos de jugar, en lo que queremos conseguir, hicimos la historia el año pasado, queremos continuar y seguro que daremos guerra", añadió Luis Enrique.

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Ficha promocional de la final de Champions League - EU Digital

*Información EFE.

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