 Resultado Bayern vs. PSG - Semifinales Champions League
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EN VIVO. Minuto a minuto del Bayern Múnich vs. PSG

Bayern y PSG definen al finalista en Múnich tras un vibrante 5-4 en la ida. Con todo abierto, ambos buscan el pase a la final ante Arsenal en Budapest.

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Bayern Múnich vs. PSG por la semifinal de vuelta de la Champions League - Emisoras Unidas
Bayern Múnich vs. PSG por la semifinal de vuelta de la Champions League / FOTO: Emisoras Unidas

La semifinal de vuelta de la UEFA Champions League promete un desenlace electrizante cuando el Bayern Múnich reciba al Paris Saint-Germain en el Allianz Arena. El duelo llega precedido por una ida inolvidable en el Parque de los Príncipes, donde los parisinos se impusieron 5-4 en un partido de ritmo frenético, repleto de goles y emociones que dejaron la eliminatoria completamente abierta. Con apenas un gol de diferencia, ambos equipos afrontan los últimos 90 minutos con la certeza de que cualquier detalle puede definir el pase a la final.

El ganador de esta llave se medirá ante el Arsenal en la gran final que se disputará en el Puskás Arena el próximo 30 de mayo. Para el Bayern, la cita representa la oportunidad de conquistar su séptima "Orejona" y reafirmar su histórico dominio europeo; mientras que el PSG, vigente campeón, busca alcanzar su segundo título y consolidarse como una potencia en la élite del continente. Con estos antecedentes, el choque en Múnich se perfila como uno de los más esperados de la temporada.

Europe | UEFA Champions League - Semi-finalsEurope | UEFA Champions League - Semi-finals
Bayern Munich
Sistema: 4-2-3-1
Estado:
-
06/05/2026 - 13:00
PSG
Sistema: 4-3-3
Competición
UEFA Champions League - Semi-finals - Europe
Fase
Semifinales - Jornada Semi-finals
Árbitro
Joao Pedro Pinheiro, Portugal

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 28/04
    PSG
    PSG 5 - 4 Bayern Munich
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 04/11
    PSG
    PSG 1 - 2 Bayern Munich
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 05/07
    PSG
    PSG 2 - 0 Bayern München
    FIFA Club World Cup | Finalizado
  • 26/11
    Bayern Munich
    Bayern Munich 1 - 0 PSG
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 08/03
    Bayern Munich
    Bayern Munich 2 - 0 PSG
    UEFA Champions League | Finalizado

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  • 02/05
    Bayern Munich
    Bayern Munich 3 - 3 Heidenheim
    Bundesliga | Finalizado
  • 28/04
    PSG
    PSG 5 - 4 Bayern Munich
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 25/04
    Mainz
    Mainz 3 - 4 Bayern Munich
    Bundesliga | Finalizado
  • 22/04
    Bayer Leverkusen
    Bayer Leverkusen 0 - 2 Bayern Munich
    DFB Pokal | Finalizado
  • 19/04
    Bayern Munich
    Bayern Munich 4 - 2 Stuttgart
    Bundesliga | Finalizado

Últimos de PSG

  • 02/05
    PSG
    PSG 2 - 2 Lorient
    Ligue 1 | Finalizado
  • 28/04
    PSG
    PSG 5 - 4 Bayern Munich
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 25/04
    Angers
    Angers 0 - 3 PSG
    Ligue 1 | Finalizado
  • 22/04
    PSG
    PSG 3 - 0 Nantes
    Ligue 1 | Finalizado
  • 19/04
    PSG
    PSG 1 - 2 Lyon
    Ligue 1 | Finalizado

Estadísticas generales

Bayern Munich
PSG
0
Sin datos
0

Alineaciones

Bayern Munich
  • Manuel Neuer
  • Josip Stanišić
  • Jonathan Tah
  • Dayot Upamecano
  • Konrad Laimer
  • Joshua Kimmich
  • Aleksandar Pavlović
  • Michael Olise
  • Jamal Musiala
  • Luis Díaz
  • Harry Kane
PSG
  • Matvey Safonov
  • Warren Zaïre-Emery
  • Marquinhos
  • Willian Pacho
  • Nuno Mendes
  • Fabián Ruiz
  • Vitinha
  • João Neves
  • Désiré Doué
  • Ousmane Dembélé
  • Khvicha Kvaratskhelia

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