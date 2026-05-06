Resultado Bayern vs. PSG - Semifinales Champions League

La semifinal de vuelta de la UEFA Champions League promete un desenlace electrizante cuando el Bayern Múnich reciba al Paris Saint-Germain en el Allianz Arena. El duelo llega precedido por una ida inolvidable en el Parque de los Príncipes, donde los parisinos se impusieron 5-4 en un partido de ritmo frenético, repleto de goles y emociones que dejaron la eliminatoria completamente abierta. Con apenas un gol de diferencia, ambos equipos afrontan los últimos 90 minutos con la certeza de que cualquier detalle puede definir el pase a la final.
El ganador de esta llave se medirá ante el Arsenal en la gran final que se disputará en el Puskás Arena el próximo 30 de mayo. Para el Bayern, la cita representa la oportunidad de conquistar su séptima "Orejona" y reafirmar su histórico dominio europeo; mientras que el PSG, vigente campeón, busca alcanzar su segundo título y consolidarse como una potencia en la élite del continente. Con estos antecedentes, el choque en Múnich se perfila como uno de los más esperados de la temporada.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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28/04PSG 5 - 4 Bayern Munich
UEFA Champions League | Finalizado
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04/11PSG 1 - 2 Bayern Munich
UEFA Champions League | Finalizado
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05/07PSG 2 - 0 Bayern München
FIFA Club World Cup | Finalizado
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26/11Bayern Munich 1 - 0 PSG
UEFA Champions League | Finalizado
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08/03Bayern Munich 2 - 0 PSG
UEFA Champions League | Finalizado
Últimos de Bayern Munich
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02/05Bayern Munich 3 - 3 Heidenheim
Bundesliga | Finalizado
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28/04PSG 5 - 4 Bayern Munich
UEFA Champions League | Finalizado
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25/04Mainz 3 - 4 Bayern Munich
Bundesliga | Finalizado
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22/04Bayer Leverkusen 0 - 2 Bayern Munich
DFB Pokal | Finalizado
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19/04Bayern Munich 4 - 2 Stuttgart
Bundesliga | Finalizado
Últimos de PSG
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02/05PSG 2 - 2 Lorient
Ligue 1 | Finalizado
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28/04PSG 5 - 4 Bayern Munich
UEFA Champions League | Finalizado
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25/04Angers 0 - 3 PSG
Ligue 1 | Finalizado
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22/04PSG 3 - 0 Nantes
Ligue 1 | Finalizado
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19/04PSG 1 - 2 Lyon
Ligue 1 | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Manuel Neuer
- Josip Stanišić
- Jonathan Tah
- Dayot Upamecano
- Konrad Laimer
- Joshua Kimmich
- Aleksandar Pavlović
- Michael Olise
- Jamal Musiala
- Luis Díaz
- Harry Kane
- Matvey Safonov
- Warren Zaïre-Emery
- Marquinhos
- Willian Pacho
- Nuno Mendes
- Fabián Ruiz
- Vitinha
- João Neves
- Désiré Doué
- Ousmane Dembélé
- Khvicha Kvaratskhelia