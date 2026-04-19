Bayern Múnich se consagra campeón de la Bundesliga 2025/26

El Bayern Múnich volvió a imponer su dominio en el fútbol alemán al consagrarse campeón de la Bundesliga 2025/26, tras una contundente victoria 4-2 ante el Stuttgart en el Allianz Arena. Aunque el empate les bastaba para asegurar el título, los bávaros firmaron una actuación de autoridad frente al tercer clasificado, dejando claro por qué han sido el equipo más sólido de la temporada.
Este nuevo campeonato, el número 35 en la historia del club, es el reflejo de una campaña prácticamente perfecta. El equipo no solo lideró la tabla con amplio margen, sino que también destacó en lo individual: Harry Kane se consolidó como máximo goleador del torneo, mientras que Michael Olise brilló como líder de asistencias. Además, el Bayern rompió su propio récord de goles en una sola edición de la Bundesliga, reafirmando su poder ofensivo.
Bayern Múnich, rey de Alemania
El título también representa un nuevo bicampeonato para el conjunto muniqués, que ha construido una hegemonía difícil de igualar en Alemania. En los últimos años, solo clubes como el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen han logrado interrumpir, de forma puntual, la racha ganadora del gigante bávaro, que mantiene una consistencia envidiable temporada tras temporada.
Desde 2010, el Bayern ha conquistado 14 títulos de Bundesliga, una cifra que evidencia su abrumadora superioridad en el campeonato. En el palmarés histórico, aventaja ampliamente a sus perseguidores: el 1. FC Nürnberg suma nueve coronas, mientras que el Borussia Dortmund completa el podio con ocho. Con este nuevo trofeo, el Bayern no solo amplía su legado, sino que también reafirma su condición de referencia absoluta del fútbol alemán.