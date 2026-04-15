Resultado Bayern Múnich-Real Madrid - 4tos Champions League

En una noche inolvidable de Champions League, el Bayern Múnich y el Real Madrid protagonizaron un auténtico partidazo en el Allianz Arena, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final. Tras el 1-2 conseguido por los bávaros en el Santiago Bernabéu, la eliminatoria llegaba completamente abierta. Desde el pitazo inicial, ambos equipos demostraron por qué son potencias europeas, regalando un espectáculo cargado de intensidad, errores puntuales y momentos de brillantez.
El encuentro comenzó de forma vertiginosa. Apenas al segundo 36, Arda Güler aprovechó un error de Manuel Neuer para adelantar al conjunto blanco (0-1). Sin embargo, la reacción del Bayern no se hizo esperar y al minuto 6, Aleksandar Pavlović igualó el marcador tras un tiro de esquina en el que falló Andriy Lunin. El ritmo no bajó y al 29’, nuevamente Güler apareció con un gol de tiro libre para el 1-2, devolviendo la ventaja al Real Madrid.
Bayern Múnich está en semifinales
El intercambio de golpes continuó antes del descanso. Al minuto 38, Harry Kane culminó una gran jugada colectiva para el 2-2, reflejando el dominio ofensivo de los locales. Pero cuando parecía que el primer tiempo terminaría en empate, el Real Madrid volvió a golpear: al 42’, Kylian Mbappé finalizó un contraataque liderado por Vinícius Júnior, estableciendo el 2-3 en un cierre de primera mitad electrizante.
En la segunda parte, el Bayern Múnich adelantó líneas en busca del empate, mientras el Real Madrid intentaba resistir y aprovechar los espacios. El momento clave llegó al minuto 86, cuando Eduardo Camavinga fue expulsado por doble amarilla, dejando a los visitantes con diez hombres. Esta situación inclinó el campo a favor del conjunto alemán, que intensificó su presión en los minutos finales.
Finalmente, al minuto 89, Luis Díaz marcó un gol decisivo con un potente disparo desde fuera del área, sellando el 3-3, y que Michael Olise terminaría por sentenciar al minuto 90+4 con un disparo al ángulo.
Con este resultado, el Bayern Múnich avanzó a semifinales con un global de 6-4 y se medirá ante el Paris Saint-Germain. Por su parte, el Real Madrid, 15 veces campeón de Europa, deberá posponer su sueño de conquistar una nueva corona en una eliminatoria que quedará para el recuerdo.