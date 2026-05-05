Resultado Arsenal-Atlético - Semifinales Champions League

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Arsenal y Atlético de Madrid definen en Londres al primer finalista de la UEFA Champions League tras el 1-1 de la ida.

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Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista de la UEFA Champions League - Emisoras Unidas
Arsenal y Atlético de Madrid definen al primer finalista de la UEFA Champions League / FOTO: Emisoras Unidas

La noche europea se enciende en el Emirates Stadium con un duelo que promete tensión, historia y revancha. Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan en la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League, tras un empate 1-1 en el Estadio Metropolitano que dejó la eliminatoria completamente abierta. Con el pase a la gran final en juego, ambos equipos saben que cada detalle puede marcar la diferencia en un escenario donde la presión y la ilusión conviven en cada minuto.

Para el Arsenal, el objetivo es claro: alcanzar apenas su segunda final en la máxima competición europea y saldar una deuda histórica. Del otro lado, el Atlético de Madrid busca su cuarta oportunidad en una final que siempre le ha sido esquiva. Ninguno de los dos ha logrado levantar la Champions League, lo que añade un peso emocional especial a esta llave. El vencedor no solo romperá su propia barrera, sino que avanzará para medirse ante Bayern Múnich o PSG en la gran cita definitiva.

Europe | UEFA Champions League - Semi-finalsEurope | UEFA Champions League - Semi-finals
Arsenal
Sistema: 4-2-3-1
Estado:
-
05/05/2026 - 13:00
Atl. Madrid
Sistema: 4-4-2
Competición
UEFA Champions League - Semi-finals - Europe
Fase
Semifinales - Jornada Semi-finals
Árbitro
Daniel Siebert, Germany

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 29/04
    Atl. Madrid
    Atl. Madrid 1 - 1 Arsenal
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 21/10
    Arsenal
    Arsenal 4 - 0 Atl. Madrid
    UEFA Champions League | Finalizado

Últimos de Arsenal

  • 02/05
    Arsenal
    Arsenal 3 - 0 Fulham
    Premier League | Finalizado
  • 29/04
    Atl. Madrid
    Atl. Madrid 1 - 1 Arsenal
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 25/04
    Arsenal
    Arsenal 1 - 0 Newcastle
    Premier League | Finalizado
  • 19/04
    Manchester City
    Manchester City 2 - 1 Arsenal
    Premier League | Finalizado
  • 15/04
    Arsenal
    Arsenal 0 - 0 Sporting CP
    UEFA Champions League | Finalizado

Últimos de Atl. Madrid

  • 02/05
    Valencia
    Valencia 0 - 2 Atl. Madrid
    La Liga | Finalizado
  • 29/04
    Atl. Madrid
    Atl. Madrid 1 - 1 Arsenal
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 25/04
    Atl. Madrid
    Atl. Madrid 3 - 2 Ath Bilbao
    La Liga | Finalizado
  • 22/04
    Elche
    Elche 3 - 2 Atl. Madrid
    La Liga | Finalizado
  • 14/04
    Atl. Madrid
    Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona
    UEFA Champions League | Finalizado

Estadísticas generales

Arsenal
Atl. Madrid
0
Sin datos
0

Alineaciones

Arsenal
  • David Raya
  • Ben White
  • William Saliba
  • Gabriel Magalhães
  • Riccardo Calafiori
  • Declan Rice
  • Myles Lewis-Skelly
  • Bukayo Saka
  • Eberechi Eze
  • Leandro Trossard
  • Viktor Gyökeres
Atl. Madrid
  • Jan Oblak
  • Marc Pubill
  • Robin Le Normand
  • Dávid Hancko
  • Matteo Ruggeri
  • Giuliano Simeone
  • Marcos Llorente
  • Koke
  • Ademola Lookman
  • Antoine Griezmann
  • Julián Alvarez

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