Resultado Arsenal-Atlético - Semifinales Champions League

La noche europea se enciende en el Emirates Stadium con un duelo que promete tensión, historia y revancha. Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan en la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League, tras un empate 1-1 en el Estadio Metropolitano que dejó la eliminatoria completamente abierta. Con el pase a la gran final en juego, ambos equipos saben que cada detalle puede marcar la diferencia en un escenario donde la presión y la ilusión conviven en cada minuto.
Para el Arsenal, el objetivo es claro: alcanzar apenas su segunda final en la máxima competición europea y saldar una deuda histórica. Del otro lado, el Atlético de Madrid busca su cuarta oportunidad en una final que siempre le ha sido esquiva. Ninguno de los dos ha logrado levantar la Champions League, lo que añade un peso emocional especial a esta llave. El vencedor no solo romperá su propia barrera, sino que avanzará para medirse ante Bayern Múnich o PSG en la gran cita definitiva.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
-
29/04Atl. Madrid 1 - 1 Arsenal
UEFA Champions League | Finalizado
-
21/10Arsenal 4 - 0 Atl. Madrid
UEFA Champions League | Finalizado
Últimos de Arsenal
-
02/05Arsenal 3 - 0 Fulham
Premier League | Finalizado
-
29/04Atl. Madrid 1 - 1 Arsenal
UEFA Champions League | Finalizado
-
25/04Arsenal 1 - 0 Newcastle
Premier League | Finalizado
-
19/04Manchester City 2 - 1 Arsenal
Premier League | Finalizado
-
15/04Arsenal 0 - 0 Sporting CP
UEFA Champions League | Finalizado
Últimos de Atl. Madrid
-
02/05Valencia 0 - 2 Atl. Madrid
La Liga | Finalizado
-
29/04Atl. Madrid 1 - 1 Arsenal
UEFA Champions League | Finalizado
-
25/04Atl. Madrid 3 - 2 Ath Bilbao
La Liga | Finalizado
-
22/04Elche 3 - 2 Atl. Madrid
La Liga | Finalizado
-
14/04Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona
UEFA Champions League | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- David Raya
- Ben White
- William Saliba
- Gabriel Magalhães
- Riccardo Calafiori
- Declan Rice
- Myles Lewis-Skelly
- Bukayo Saka
- Eberechi Eze
- Leandro Trossard
- Viktor Gyökeres
- Jan Oblak
- Marc Pubill
- Robin Le Normand
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Marcos Llorente
- Koke
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Alvarez