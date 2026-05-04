 El City empata y deja la Premier League en manos del Arsenal
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El City empata ante el Everton y deja la Premier en manos del Arsenal

Tras igualar frente al Everton (3-3), el Manchester City queda sin margen de error en la Premier League y depende de un tropiezo del Arsenal en las jornadas restantes.

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Lamento de Haaland en el partido entre Everton y Manchester City - EFE
Lamento de Haaland en el partido entre Everton y Manchester City / FOTO: Agencia EFE

El Manchester City rescató un empate agónico (3-3) en su visita al Everton, pero el resultado no cambia demasiado el panorama en la Premier League. El conjunto dirigido por Pep Guardiola logró evitar la derrota en el último suspiro, aunque sigue perdiendo terreno en la carrera por el título. Mientras tanto, el Arsenal de Mikel Arteta mantiene la ventaja y el control de su destino.

El encuentro tuvo un desarrollo cambiante. El City se había adelantado con un tanto de Jérémy Doku, pero el Everton reaccionó con contundencia y le dio la vuelta al marcador gracias a un doblete de Thierno Barry y un gol de Jake O'Brien. Cuando parecía que los ‘toffees’ se quedarían con los tres puntos, apareció nuevamente Doku al minuto 90+7 para firmar el empate y evitar una caída que habría sido aún más dura para los ‘cityzens’.

El City necesita un milagro

Con este resultado, el Arsenal se mantiene como líder con 76 puntos, mientras que el Manchester City llega a 71 unidades con un partido pendiente. Sin embargo, el margen de maniobra es cada vez más reducido para los de Pep Guardiola, que ya no depende de sí mismo en la recta final del torneo. A falta de tres jornadas, cualquier tropiezo puede ser determinante en la definición del campeonato.

En ese contexto, el City necesita obligatoriamente un fallo del Arsenal para mantener vivas sus aspiraciones. El conjunto londinense tiene en sus manos la posibilidad de cortar una sequía de 22 años sin ganar la Premier League, cuyo último título fue en la temporada 2003/2004 bajo la dirección de Arsène Wenger. Mientras tanto, el Manchester City se aferra a la esperanza, aunque ya no controla su propio destino.

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Partido entre el Everton y Manchester City - Agencia EFE
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