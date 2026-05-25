Proceso penal por asesinato en zona 18: Detalles clave

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales resolvió este lunes, 25 de mayo, ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva a Diego de Jesús Herrera Rodríguez, alias "Psicópata", de 28 años, quien fue capturado tras ser sorprendido junto a un menor dividiendo en partes un cuerpo en la zona 18 capitalina.
La audiencia de primera declaración de contra esta persona se llevó a cabo en horas de la mañana, donde el Ministerio Público (MP) presentó los indicios correspondientes para vincular al sindicado con los hechos violentos en los que murió un hombre.
La información sobre el crimen surgió el pasado fin de semana, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que en una casa abandonada ubicada en la colonia Santa Faz estaba siendo desmembrada una persona que no ha sido identificada. En el lugar fueron encontrados Herrera y un menor de 16 años, conocido como "el Diabólico", ambos presuntos integrantes de la pandilla del Barrio 18.
En ese sentido, la Fiscalía pidió ante el órgano jurisdiccional que Herrera fuera ligado a proceso penal por los delitos de asesinato y portación ilegal de arma de fuego, solicitud que fue admitida, por lo que será investigado por su implicación en el macabro caso.
Crimen vinculado con pandillas
De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), alias "Psicópata" y el adolescente fueron sorprendidos el pasado domingo por agentes de la comisaría 12 cuando descuartizaban a un hombre en una casa abandonada de la zona 18. El adulto portaba un arma de fuego y el menor tenía en sus manos un cuchillo, mientras que ambos tenían manchas de sangres en la ropa.
El hallazgo se produjo durante operativos de seguridad que se desarrollaban en el área debido a que los agentes escucharon ruidos y percibieron olores, por lo que hicieron la verificación respectiva. Al rodear la vivienda observaron a los individuos sobre un cadáver que era desmembrado. Ambos intentaron escapar, pero fueron detenidos.
Hoy, durante una conferencia de prensa, el director de la PNC, David Custodio Boteo, se refirió a este caso y compartió que al momento de la llegada de los agentes el más violento era el adolescente, por lo que no descartó que fuera el primer crimen en el que participaba.
Asimismo, el funcionario indicó que este hecho tendría relación con rivalidad entre pandillas o podría tratarse de un acto de iniciación por parte del adolescente dentro del grupo delictivo.
También el jefe policial calificó de "lamentable que un adolescente" este involucrado en este tipo de situaciones, cuando tendría que estar enfocado en temas de clases y educación, así como bajo la supervisión de sus padres, pero, por el contrario, se le encontró desmembrando a una persona, lo que consideró "un acto tan malvado y con suma violencia".
* Con información de Ángel Oliva, Karla Marroquín y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7