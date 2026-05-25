Se confirma el alcance de la lesión de Leo Messi

El futbolista argentino pidió el cambio en el partido entre Inter Miami y Philadelphia Union por la Major League Soccer.

La preocupación se instaló rápidamente en el entorno del fútbol mundial tras la salida de Lionel Messi durante el último partido del Inter Miami CF frente al Philadelphia Union. El conjunto de Florida protagonizó un vibrante triunfo por 6-4, pero el foco de atención quedó centrado en el estado físico del capitán argentino. A tan solo 16 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, cualquier molestia relacionada con el rosarino genera incertidumbre tanto en la selección argentina como en millones de aficionados alrededor del planeta.

Tras el encuentro disputado en el Nu Stadium, Messi fue sometido a diversos estudios médicos para determinar la magnitud exacta de la dolencia. Afortunadamente para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, los resultados descartaron una lesión grave. El diagnóstico reveló una leve distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda, acompañada de una mínima ruptura fibrilar. Según los especialistas, el tiempo estimado de recuperación oscila entre los diez y catorce días, un plazo que permite mantener el optimismo de cara al debut mundialista.

Se confirmo la lesión que sufrió Lionel Messi: cuánto le demandará su recuperación | Por Gustavo Yarroch https://t.co/3USrDMAbPo — Infobae Deportes (@infobaedeportes) May 25, 2026

No peligra el Mundial para Leo Messi

Aunque todavía existe cautela alrededor de su evolución, todo indica que el astro argentino llegará en condiciones para disputar el estreno de Argentina ante Argelia el próximo 16 de junio en Kansas. Sin embargo, su presencia en los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia continúa siendo una incógnita. El cuerpo técnico priorizaría la recuperación total del futbolista antes de asumir cualquier riesgo innecesario, considerando la importancia que representa Messi dentro del esquema albiceleste.

La situación del capitán no es la única que preocupa en el plantel campeón del mundo. Varios futbolistas considerados piezas fundamentales también atraviesan distintos inconvenientes físicos en la etapa previa al torneo. Entre ellos aparecen Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás González y Emiliano Martínez, quienes trabajan intensamente para recuperarse y llegar en plenitud física al certamen. Estas molestias encendieron las alarmas en el entorno de la selección, que buscará defender el título conquistado en Qatar.

Antes del comienzo oficial del Mundial 2026, la selección argentina afrontará dos amistosos en territorio estadounidense. El primero será frente a Honduras el 6 de junio en el Kyle Field de Texas, mientras que el segundo tendrá lugar el 9 de junio ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Posteriormente, la Albiceleste iniciará su camino mundialista contra Argelia y luego deberá medirse ante Austria y Jordania en la fase de grupos. Con Messi evolucionando favorablemente y el objetivo de evitar complicaciones mayores, Argentina mantiene intacta la ilusión de volver a pelear por la gloria máxima del fútbol mundial.

Lionel Messi figura en listado de deportistas mejores pagados durante 2026 - EFE

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