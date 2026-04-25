El Manchester City es finalista de la FA Cup

El Manchester City volvió a demostrar su carácter competitivo al clasificarse para una nueva final de la FA Cup, tras imponerse por 2-1 al Southampton en un duelo cargado de emociones. El conjunto dirigido por Pep Guardiola logró una remontada agónica en los minutos finales, con el español Nico González como gran protagonista, firmando un golazo desde fuera del área que selló el pase a su cuarta final consecutiva en esta histórica competición.
El encuentro comenzó con el dominio habitual de los ‘Sky Blues’, que monopolizaron la posesión desde los primeros compases. Jugadores como Omar Marmoush, Phil Foden y Mateo Kovacic generaron varias ocasiones claras, aunque se toparon con la solidez del guardameta Daniel Peretz. Por su parte, el Southampton resistió con orden y buscó sorprender mediante rápidas transiciones, incluso llegando a ver cómo se le anulaba un gol por fuera de juego en la primera mitad.
El City espera rival
El guion dio un giro inesperado en los minutos finales. En el 79, Finn Azaz adelantó al conjunto rojiblanco con un potente disparo desde la frontal, desatando la ilusión de su afición. Sin embargo, la reacción del Manchester City fue inmediata: primero, Jérémy Doku igualó el marcador con un disparo desviado que terminó en el fondo de la red, y poco después apareció Nico González con un latigazo imparable que se coló en la escuadra, culminando una remontada de carácter y calidad.
Con este triunfo, el Manchester City entra en la historia al convertirse en el primer equipo que alcanza cuatro finales consecutivas de FA Cup, reafirmando la hegemonía reciente del proyecto de Guardiola.
No obstante, el reto será mayúsculo, ya que en las últimas tres finales solo logró coronarse en la temporada 2022-2023, cuando venció al Manchester United. Ahora, los ‘Citizens’ esperan rival entre Chelsea y Leeds United, con la ambición intacta de sumar un nuevo título a sus vitrinas.