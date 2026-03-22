El Manchester City se consagra campeón la EFL Cup

El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, se coronó campeón de la EFL Cup, conocida actualmente como Carabao Cup por motivos de patrocinio, tras imponerse 0-2 al Arsenal en la final disputada en el estadio de Wembley, tal como dicta la tradición de esta competencia. Con este triunfo, los "citizens" revalidan su presencia en el podio del fútbol inglés y recuperan un título que no conquistaban desde 2021.
El gran protagonista del encuentro fue el joven lateral izquierdo Nico O'Reilly. Con apenas 21 años, el canterano del club demostró una actuación estelar al anotar un doblete en tan solo cuatro minutos (60' y 64'), sellando la victoria y llevando al Manchester City a levantar otro trofeo para sus vitrinas. La actuación de O'Reilly fue destacada no solo por la efectividad frente al arco, sino también por su gran despliegue defensivo durante todo el partido.
Manchester City le gana el mano a mano al Arsenal
Con este resultado, el City retoma el trono que dejó vacante el Newcastle United, campeón de la temporada pasada. Este título de la EFL Cup representa el noveno en la historia del club, consolidando a los "citizens" como el segundo equipo más exitoso en este torneo, solo detrás del Liverpool, que cuenta con diez conquistas. Por su parte, el Arsenal dejó escapar una oportunidad de oro; históricamente, la EFL Cup no ha sido su torneo más fructífero, ya que solo la ha ganado en dos ocasiones, la última en 1993, y su anterior final, disputada en 2018, también terminó con derrota ante el Manchester City.
El Arsenal aún mantiene vivas sus aspiraciones en otros frentes: lidera la Premier League, está en cuartos de final de la Champions League y también compite por la FA Cup. Sin embargo, el primer título de la temporada se les escapó ante un City que, pese a haber quedado eliminado de la Champions League en octavos de final frente al Real Madrid, continúa firme en la Premier League y avanza en la FA Cup.
El triunfo en la EFL Cup refuerza la estrategia de Guardiola y la profundidad del plantel del Manchester City, que combina juventud y experiencia para mantenerse competitivo en todas las competiciones. La actuación de Nico O'Reilly y la consolidación de los "citizens" en este torneo envían un mensaje claro: el club sigue siendo protagonista en Inglaterra, y su ambición por seguir sumando títulos continúa intacta.