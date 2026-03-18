Vinícius justifica su celebración ante el Manchester City

La figura de Vinícius Júnior volvió a brillar en una noche europea inolvidable para el Real Madrid, no solo por su determinante actuación ante el Manchester City, sino también por unas celebraciones que encendieron el debate. El delantero brasileño, autor de dos goles en el Etihad Stadium, respondió con gestos provocadores hacia la afición local, incluyendo una pose desafiante junto al banderín de córner y un gesto de llanto dirigido a las gradas. Estas acciones no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron reacciones tanto dentro como fuera del campo.
Lejos de esquivar la polémica, Vinícius explicó con claridad el trasfondo de sus festejos. "No les estaba faltando al respeto a los fanáticos del Manchester City. El año pasado se divirtieron... ¡es fútbol! Así que esta noche los imité. El fútbol es un juego muy largo, y la temporada pasada me provocaron. Hoy pude hacer la celebración que sentía que era necesaria", declaró a TNT Sports.
El origen de la rivalidad de Vinícius con el City
El origen de esta rivalidad simbólica se remonta a la temporada pasada, cuando los aficionados del City desplegaron una bandera con una indirecta hacia el brasileño tras la consagración de Rodri en el Balón de Oro 2024. El mensaje "Stop crying your heart out" fue interpretado por Vinícius como una burla directa, algo que no olvidó. En esta ocasión, el atacante aprovechó su actuación decisiva para devolver el gesto, contribuyendo además a un contundente global de 5-1 que selló la clasificación del conjunto merengue a la siguiente fase.
Más allá del resultado, el cierre del partido dejó momentos de tensión, incluyendo un cruce con el arquero italiano Gianluigi Donnarumma tras un gol anulado y nuevos gestos hacia la grada. La intervención de su compañero Aurélien Tchouaméni evitó que la situación escalara.
Sin embargo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre personalidad y disciplina en el fútbol moderno. Con antecedentes recientes de amonestaciones, Vinícius deberá gestionar sus emociones en lo que resta del torneo, sin perder la intensidad que lo convierte en uno de los jugadores más influyentes y polémicos del panorama actual.