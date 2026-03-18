 Vinícius justifica su celebración ante el Manchester City
Deportes

Vinícius justifica su celebración ante el Manchester City

"No les falté al respeto... los imité", aseguró Vinícius, recordando la manta que desplegaron los aficionados del City el año pasado tras el Balón de Oro de Rodri.

Compartir:
Celebración de Vinícius ante el Manchester City - Real Madrid C.F.
Celebración de Vinícius ante el Manchester City / FOTO: Real Madrid C.F.

La figura de Vinícius Júnior volvió a brillar en una noche europea inolvidable para el Real Madrid, no solo por su determinante actuación ante el Manchester City, sino también por unas celebraciones que encendieron el debate. El delantero brasileño, autor de dos goles en el Etihad Stadium, respondió con gestos provocadores hacia la afición local, incluyendo una pose desafiante junto al banderín de córner y un gesto de llanto dirigido a las gradas. Estas acciones no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron reacciones tanto dentro como fuera del campo.

Lejos de esquivar la polémica, Vinícius explicó con claridad el trasfondo de sus festejos. "No les estaba faltando al respeto a los fanáticos del Manchester City. El año pasado se divirtieron... ¡es fútbol! Así que esta noche los imité. El fútbol es un juego muy largo, y la temporada pasada me provocaron. Hoy pude hacer la celebración que sentía que era necesaria", declaró a TNT Sports.

El origen de la rivalidad de Vinícius con el City

El origen de esta rivalidad simbólica se remonta a la temporada pasada, cuando los aficionados del City desplegaron una bandera con una indirecta hacia el brasileño tras la consagración de Rodri en el Balón de Oro 2024. El mensaje "Stop crying your heart out" fue interpretado por Vinícius como una burla directa, algo que no olvidó. En esta ocasión, el atacante aprovechó su actuación decisiva para devolver el gesto, contribuyendo además a un contundente global de 5-1 que selló la clasificación del conjunto merengue a la siguiente fase.

Más allá del resultado, el cierre del partido dejó momentos de tensión, incluyendo un cruce con el arquero italiano Gianluigi Donnarumma tras un gol anulado y nuevos gestos hacia la grada. La intervención de su compañero Aurélien Tchouaméni evitó que la situación escalara.

Sin embargo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre personalidad y disciplina en el fútbol moderno. Con antecedentes recientes de amonestaciones, Vinícius deberá gestionar sus emociones en lo que resta del torneo, sin perder la intensidad que lo convierte en uno de los jugadores más influyentes y polémicos del panorama actual.

En Portada

OJ pagará bono del pescado a su personal; desembolso supera los Q48 millonest
Nacionales

OJ pagará "bono del pescado" a su personal; desembolso supera los Q48 millones

10:06 AM, Mar 18
Dinorah Herrera asume como viceministra de Seguridad Alimentariat
Nacionales

Dinorah Herrera asume como viceministra de Seguridad Alimentaria

09:05 AM, Mar 18
Irán amenaza con atacar infraestructura de combustible, energía y gast
Internacionales

Irán amenaza con atacar infraestructura de combustible, energía y gas

09:09 AM, Mar 18
Vinícius justifica su celebración ante el Manchester Cityt
Deportes

Vinícius justifica su celebración ante el Manchester City

09:48 AM, Mar 18
Thibaut Courtois podría perderse el duelo ante el Atléticot
Deportes

Thibaut Courtois podría perderse el duelo ante el Atlético

08:53 AM, Mar 18

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosIránMundial 2026Noticias de GuatemalaEE.UU.SeguridadDonald TrumpLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos