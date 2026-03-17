 Real Madrid clasifica a cuartos de la Champions League
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Real Madrid avanza de ronda y deja atrás al Manchester City

El Real Madrid aseguró su clasificación a cuartos de final luego de imponerse al Manchester City con un global de 5-1.

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Celebración del Real Madrid ante el Manchester City - EFE
Celebración del Real Madrid ante el Manchester City / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid volvió a demostrar por qué es el club más laureado de la UEFA Champions League. Con autoridad y carácter, el conjunto blanco selló su clasificación a los cuartos de final de la edición 2025/26 tras superar al Manchester City en una eliminatoria cargada de emociones y momentos determinantes.

El partido de ida marcó el rumbo de la serie. En el Santiago Bernabéu, los merengues se impusieron con un contundente 3-0 gracias a una actuación estelar de Federico Valverde, quien firmó un triplete memorable. Esa ventaja permitió al Madrid afrontar la vuelta con mayor tranquilidad, aunque el duelo en el Etihad Stadium no estuvo exento de tensión.

Real Madrid está en la próxima ronda

En el encuentro de vuelta, disputado este martes, el triunfo 2-1 fue claro para sellar la clasificación con un global de 5-1. Un momento clave llegó temprano, cuando Bernardo Silva fue expulsado al minuto 19 por una mano que evitó un gol de Vinícius Júnior. El propio brasileño convirtió el penal al 21’, mientras que Erling Haaland igualó al 42’ para los locales, que, pese a mostrar una mejor versión en varios tramos del partido, no lograron revertir la eliminatoria, Vínicius en el último minuto sentenciaría el encuentro con el 1-2.

No todo fue positivo para el equipo español. Antes del descanso, Thibaut Courtois tuvo que abandonar el campo por una sobrecarga muscular, situación que encendió las alarmas, aunque los primeros reportes apuntan a que no se trata de una lesión grave. En contraste, una de las mejores noticias fue el regreso de Kylian Mbappé, quien volvió a tener minutos tras superar un esguince de rodilla.

Con esta clasificación, el Real Madrid reafirma su dominio reciente sobre el equipo dirigido por Pep Guardiola, al que ha eliminado por tercera temporada consecutiva en la Champions. Ahora, en los cuartos de final, el conjunto blanco espera al ganador de la serie entre el Bayern Múnich y el Atalanta, con los bávaros como claros favoritos tras su amplia ventaja global. Todo apunta a un nuevo desafío de alto nivel para un equipo que, año tras año, sigue escribiendo su historia en Europa.

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Celebración del Real Madrid ante el Manchester City - Agencia EFE
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