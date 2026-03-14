 Raúl Asencio se suma a la lista de bajas del Real Madrid
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Raúl Asencio se suma a la lista de bajas del Real Madrid

El Real Madrid afrontará el duelo de este sábado ante el Elche CF con diez bajas en su plantilla, nueve de ellas por lesión y una por sanción.

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Raúl Asencio, defensa del Real Madrid - EFE
Raúl Asencio, defensa del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid afronta la jornada 28 de LaLiga con una situación complicada debido a una extensa lista de bajas. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa recibirá al Elche CF este sábado en el Santiago Bernabéu, pero lo hará con hasta diez ausencias en su plantilla. La más reciente es la del defensor Raúl Asencio, quien quedó fuera de la convocatoria a última hora por molestias musculares, aumentando así los problemas para el conjunto blanco en un tramo importante de la temporada.

A la baja de Asencio se suma también la del lateral francés Ferland Mendy, igualmente afectado por problemas musculares. Ambos se caen de la lista respecto al partido del pasado miércoles frente al Manchester City. Tampoco fue convocado el mediocentro del filial Jorge Cestero, mientras que una de las novedades en la convocatoria es el extremo del Castilla Dani Yáñez, quien tendrá la oportunidad de reforzar al primer equipo ante la emergencia de efectivos.

Real Madrid sobrevive con una plantilla limitada

La situación médica del club sigue siendo preocupante, ya que el cuerpo técnico no ha podido recuperar a ninguno de los futbolistas que ya se encontraban lesionados. Continúan fuera piezas clave como Kylian Mbappé, quien trabaja contrarreloj para reaparecer el próximo martes en el Etihad, así como David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo, además de Álvaro Carreras. Esta acumulación de problemas físicos refleja una auténtica plaga de lesiones que ha golpeado con fuerza a la plantilla madridista en las últimas semanas.

A las nueve bajas por lesión se suma la del argentino Franco Mastantuono, quien deberá cumplir su segundo partido de sanción tras su expulsión ante el Getafe CF por protestar al árbitro. Ante este panorama, Arbeloa ha tenido que recurrir nuevamente a la cantera para completar la convocatoria.

Entre los jóvenes citados aparecen el defensa Diego Aguado, los centrocampistas Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios, además del mencionado Yáñez, quienes buscarán aportar frescura y soluciones en un momento delicado para el Real Madrid.

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Piden dos años y medio de cárcel para Raúl Asencio - EFE

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