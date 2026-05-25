 Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear
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Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear

El mandatario se pronunció en el marco del Memorial Day (Día de los Caídos), que se conmemora el último lunes de mayo en honor a los militares estadounidenses fallecidos en servicio.

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Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear, EFE
Trump asegura que Irán nunca obtendrá un arma nuclear / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán nunca obtendrá un arma nuclear, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para un acuerdo que ponga fin al conflicto y que ha suscitado recelos dentro de su partido por la posibilidad de que no incluya el programa atómico.

Trump hizo estas declaraciones al rendir homenaje a los trece soldados estadounidenses muertos en el conflicto con la República Islámica, durante la ceremonia anual del Día de los Caídos celebrada en el Cementerio Nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

"Estos hombres y mujeres extraordinarios dieron su vida para garantizar que el principal Estado patrocinador del terrorismo del mundo nunca tenga un arma nuclear. Y no la tendrá. Nunca la tendrá, se lo aseguro", afirmó Trump, acompañado por el vicepresidente, JD Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

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Donald Trump en uno de los jardines de la Casa Blanca - EFE

EE. UU. e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra. La Casa Blanca confía en que pueda cerrarse en los próximos días, aunque Teherán afirmó este lunes que no es inminente.

Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que ha generado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump.

El Día de los Caídos (Memorial Day) se conmemora el último lunes de mayo en honor a los militares estadounidenses fallecidos en servicio, especialmente en conflictos como las guerras mundiales, Corea, Vietnam, Afganistán e Irak.

Al menos trece soldados estadounidenses murieron en la guerra con Irán, iniciada en febrero pasado tras una ofensiva a gran escala de EE. UU. e Israel contra la República Islámica.

*Con información de EFE

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