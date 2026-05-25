Gobierno mexicano analiza propuesta para alojar a Irán

Claudia Sheinbaum explicó que la FIFA consultó a México la posibilidad de que Irán pernocte en Tijuana durante el Mundial 2026 por temas de visados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que el Gobierno mexicano analiza la posibilidad de que la selección de fútbol de Irán establezca su campamento en la ciudad de Tijuana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. La medida surge luego de las dificultades migratorias y diplomáticas que enfrentaría la delegación iraní para permanecer en Estados Unidos durante el torneo. La mandataria explicó que representantes de la FIFA consultaron formalmente a México sobre la posibilidad de albergar al combinado asiático, ante la negativa estadounidense de permitir que el equipo pernocte en territorio norteamericano.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló que la propuesta contempla que Irán permanezca en México y únicamente cruce la frontera para disputar los encuentros correspondientes a la fase de grupos. "Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Entonces nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México?’ Y dijimos ‘sí, sin problema, no tenemos ningún problema’", declaró la presidenta. Además, subrayó que México no tiene intención de impedir la estancia de la selección iraní y reiteró que el país está dispuesto a colaborar con la organización del Mundial.

? La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la selección de Irán analiza pernoctar en Tijuana durante el Mundial 2026, debido a que sus partidos se disputarían en Estados Unidos.



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México quiere apoyar a Irán

La posible sede del equipo iraní sería la ciudad fronteriza de Tijuana, ubicada en el estado de Baja California, debido a su cercanía estratégica con varias sedes mundialistas estadounidenses. Según explicó Sheinbaum, la selección asiática solo viajaría a Estados Unidos para jugar sus compromisos deportivos y posteriormente regresaría a territorio mexicano. "Nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Entonces sí dimos esa opción y se está revisando", añadió la mandataria, dejando claro que las conversaciones continúan entre las autoridades involucradas.

La evaluación del proyecto está siendo encabezada por Gabriela Cuevas y Josefina Rodríguez, quienes trabajan en coordinación con directivos de la FIFA. Asimismo, Sheinbaum afirmó que en México "no habría" inconvenientes relacionados con la expedición de visados para los integrantes de la delegación iraní. La intención del combinado persa de establecerse en Tijuana ya había sido adelantada la semana pasada por medios deportivos iraníes, precisamente para evitar posibles restricciones migratorias impuestas por Washington.

La selección de Irán forma parte del Grupo G del Mundial y tiene programados sus primeros partidos frente a Nueva Zelanda y Bélgica en la ciudad de Los Ángeles los días 16 y 21 de junio, respectivamente. Su tercer encuentro será ante Egipto en Seattle. Diversos medios iraníes han especulado que las autoridades estadounidenses podrían negar visados a miembros vinculados con la Guardia Revolucionaria, organización considerada terrorista por Estados Unidos. Ante este panorama, Irán había condicionado previamente su participación en la Copa del Mundo a la garantía de seguridad, movilidad y respeto a los símbolos de la República Islámica, además de asegurar la entrega de visados para toda su plantilla.

Selección de Irán, clasificada al Mundial 2026 de la FIFA - Agencia EFE

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