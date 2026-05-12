Inesperado comentario de joven a Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que un joven se le acerca durante un recorrido por el Centro Histórico de la CDMX y le lanza un comentario que provocó múltiples reacciones entre los internautas.
El video fue compartido en TikTok por Enrique Saavedra, quien captó el momento en que logró acercarse al vehículo donde viajaba la mandataria mexicana para pedirle un saludo.
En la grabación se observa que, tras recibir la respuesta de Sheinbaum, el joven inmediatamente le dice: "con el amor de mi vida", frase que sorprendió tanto a la presidenta como a las personas que la acompañaban.
Luego del comentario, Sheinbaum volteó a verlo entre sonrisas, mientras el joven también comenzó a reír, dejando ver que se trató de un momento espontáneo que rápidamente terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales.
@enriquesaavedra913
Aquí con el Amor de mi Vida @Claudia Sheinbaum Pardo #ClaudiaSheinbaum♬ sonido original - KillerKikin
El clip comenzó a circular ampliamente en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al peculiar encuentro. Algunos consideraron que se trató de una broma o un halago hacia la presidenta mexicana, mientras otros señalaron que este tipo de comentarios pueden resultar incómodos cuando provienen de desconocidos, incluso si aparentemente no existe mala intención.
Detienen a hombre que acosó a Sheinbaum
No es la primera vez que Claudia Sheinbaum protagoniza momentos virales con simpatizantes o ciudadanos que buscan acercarse para tomarse fotografías o grabar videos. Sin embargo, en ocasiones anteriores también se han registrado incidentes que han despertado preocupación por la seguridad de la mandataria.
Uno de los casos más comentados ocurrió el 4 de noviembre de 2025, cuando un hombre identificado como Uriel "N" fue detenido luego de aproximarse a Sheinbaum durante una actividad pública en el Centro Histórico e intentar realizar contacto físico sin su consentimiento, situación que generó indignación y un amplio debate en redes sociales.