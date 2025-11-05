Hombre acosa a la presidenta de México en plena calle

Un video difundido en redes sociales generó conmoción al mostrar el momento en que un hombre fue detenido luego de realizar tocamientos indebidos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, e intentar besarla en plena vía pública mientras se dirigía a un evento oficial en el Centro Histórico de la CDMX.
Las imágenes captadas por ciudadanos muestran a Sheinbaum caminando y saludando a simpatizantes cerca de Palacio Nacional, cuando un hombre se acerca por detrás, la toca inapropiadamente y aparenta intentar besarla. La mandataria reacciona de inmediato, se aparta y busca mantener la calma, mientras miembros de su equipo intervienen para contener al sujeto.
A pesar de que la presidenta intenta continuar su recorrido y muestra serenidad en cámara, incluso diciendo al agresor "Nos tomamos la foto, no te preocupes", el individuo vuelve a intentar acercarse. Finalmente, personal de seguridad lo retira de la escena. El video, de apenas segundos, se viralizó rápidamente y generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes exigieron sanciones ejemplares.
Detienen a sujeto que acosó a presidenta de México
Horas más tarde, autoridades confirmaron la detención del sujeto, identificado como Uriel Rivera Martínez, quien fue remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.
Fuentes oficiales de México señalaron que el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad. La Presidencia calificó el hecho como un episodio de acoso y confirmó que Sheinbaum fue víctima de abuso sexual en flagrancia, de acuerdo con el Código Penal mexicano.
El incidente ocurrió en un contexto de alta sensibilidad en torno a la seguridad pública del país vecino, apenas tres días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, durante celebraciones del Día de Muertos, hecho que también puso en debate los protocolos de protección a funcionarios.
La difusión del video ha abierto un fuerte debate sobre la cercanía de la mandataria con la ciudadanía, los riesgos que implica y la respuesta de su equipo de seguridad. Usuarios y especialistas han destacado la necesidad de reforzar medidas sin perder contacto con el público, mientras el caso avanza legalmente.