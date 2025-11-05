 Hombre acosa a la presidenta de México en plena calle
Internacionales

Video capta momento en que hombre acosa a la presidenta de México en plena calle

Captan en video a sujeto que intenta besar y toca indebidamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Compartir:
Redes estallan tras video del acoso a Claudia Sheinbaum., Captura de pantalla video X.
Redes estallan tras video del acoso a Claudia Sheinbaum. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video difundido en redes sociales generó conmoción al mostrar el momento en que un hombre fue detenido luego de realizar tocamientos indebidos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, e intentar besarla en plena vía pública mientras se dirigía a un evento oficial en el Centro Histórico de la CDMX.

Las imágenes captadas por ciudadanos muestran a Sheinbaum caminando y saludando a simpatizantes cerca de Palacio Nacional, cuando un hombre se acerca por detrás, la toca inapropiadamente y aparenta intentar besarla. La mandataria reacciona de inmediato, se aparta y busca mantener la calma, mientras miembros de su equipo intervienen para contener al sujeto.

A pesar de que la presidenta intenta continuar su recorrido y muestra serenidad en cámara, incluso diciendo al agresor "Nos tomamos la foto, no te preocupes", el individuo vuelve a intentar acercarse. Finalmente, personal de seguridad lo retira de la escena. El video, de apenas segundos, se viralizó rápidamente y generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes exigieron sanciones ejemplares.

Detienen a sujeto que acosó a presidenta de México 

Horas más tarde, autoridades confirmaron la detención del sujeto, identificado como Uriel Rivera Martínez, quien fue remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

Fuentes oficiales de México señalaron que el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad. La Presidencia calificó el hecho como un episodio de acoso y confirmó que Sheinbaum fue víctima de abuso sexual en flagrancia, de acuerdo con el Código Penal mexicano.

El incidente ocurrió en un contexto de alta sensibilidad en torno a la seguridad pública del país vecino, apenas tres días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, durante celebraciones del Día de Muertos, hecho que también puso en debate los protocolos de protección a funcionarios.

La difusión del video ha abierto un fuerte debate sobre la cercanía de la mandataria con la ciudadanía, los riesgos que implica y la respuesta de su equipo de seguridad. Usuarios y especialistas han destacado la necesidad de reforzar medidas sin perder contacto con el público, mientras el caso avanza legalmente.

En Portada

Fallece Antonio Arenales Forno, exdiputado y exembajadort
Nacionales

Fallece Antonio Arenales Forno, exdiputado y exembajador

10:43 AM, Nov 05
Diputados oficialistas presentan querellas contra juez y fiscalt
Nacionales

Diputados oficialistas presentan querellas contra juez y fiscal

11:02 AM, Nov 05
Contreras: Espero que esa fuerza se mantenga para lograr consensos y poder aprobar leyes que favorezcan al paíst
Nacionales

Contreras: "Espero que esa fuerza se mantenga para lograr consensos y poder aprobar leyes que favorezcan al país"

10:01 AM, Nov 05
Miss Universo confirma que las candidatas serán evaluadas en 4 etapast
Farándula

Miss Universo confirma que las candidatas serán evaluadas en 4 etapas

09:41 AM, Nov 05

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaFutbol Guatemalteco#liganacional#64VueltaaGuateCorrupciónReal MadridSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos