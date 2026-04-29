Trump y Melania: Polémica reunión con el Rey Carlos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un momento llamativo al recibir en la Casa Blanca a los monarcas británicos, el rey Carlos III y la reina Camila.
Durante la ceremonia oficial, Trump rodeó con su brazo a la primera dama, Melania Trump, y le dio una discreta nalgada justo antes de dar la bienvenida a la realeza.
La escena se desarrolló en los jardines de la residencia presidencial, en el marco de una solemne bienvenida a los distinguidos visitantes del Reino Unido.
El mandatario no solo destacó por su gesto hacia Melania, sino también por sus palabras conciliadoras dirigidas al Reino Unido.
Trump recordó ante los asistentes que sus padres estuvieron casados durante 63 años, refiriéndose directamente a su esposa con humor:
"Disculpa, si no te importa. Ese es un récord que no podremos igualar. Querida, lo siento, simplemente no va a funcionar de esa manera. Lo haremos bien, pero no vamos a lograr eso".
Realeza británica en Washington
La visita de Carlos III y la reina Camila marcó su primera presencia oficial en Estados Unidos desde la coronación. Ambos fueron recibidos con honores por el presidente y la primera dama, en un ambiente cargado de gestos simbólicos y emotivos discursos.
Trump recordó la admiración que su madre, Mary Anne MacLeod Trump —de origen escocés—, sentía por la familia real británica. Hizo énfasis en el vínculo personal y la fascinación de su madre con la monarquía, mencionando incluso que ella tenía un "crush" con el actual monarca, Carlos III.
En uno de los puntos centrales de la visita de Estado, el rey Carlos III pronunció un discurso ante ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense. El monarca británico hizo un llamado a la reconciliación entre Reino Unido y Estados Unidos, justo en un momento de tensiones diplomáticas entre la administración de Trump y el gobierno laborista de Keir Starmer.
El discurso de Carlos III fue breve pero significativo, con una duración de menos de media hora. Entre los asistentes destacó la presencia de destacados legisladores, quienes escucharon con atención el mensaje orientado a fortalecer los lazos entre ambos países.