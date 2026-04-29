 Trump y Melania: Polémica reunión con el Rey Carlos
Internacionales

Donald Trump en el ojo del huracán por tocar indebidamente a Melania durante reunión con el rey Carlos

El mandatario sorprendió al mundo con un gesto inesperado hacia la Primera Dama durante la visita del rey Carlos III y la reina Camila a la Casa Blanca.

Compartir:
Trump recibe al rey Carlos, Casa Blanca
Trump recibe al rey Carlos / FOTO: Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un momento llamativo al recibir en la Casa Blanca a los monarcas británicos, el rey Carlos III y la reina Camila. 

Durante la ceremonia oficial, Trump rodeó con su brazo a la primera dama, Melania Trump, y le dio una discreta nalgada justo antes de dar la bienvenida a la realeza.

La escena se desarrolló en los jardines de la residencia presidencial, en el marco de una solemne bienvenida a los distinguidos visitantes del Reino Unido.

El mandatario no solo destacó por su gesto hacia Melania, sino también por sus palabras conciliadoras dirigidas al Reino Unido.

Trump recordó ante los asistentes que sus padres estuvieron casados durante 63 años, refiriéndose directamente a su esposa con humor:

"Disculpa, si no te importa. Ese es un récord que no podremos igualar. Querida, lo siento, simplemente no va a funcionar de esa manera. Lo haremos bien, pero no vamos a lograr eso".

Realeza británica en Washington

La visita de Carlos III y la reina Camila marcó su primera presencia oficial en Estados Unidos desde la coronación. Ambos fueron recibidos con honores por el presidente y la primera dama, en un ambiente cargado de gestos simbólicos y emotivos discursos.

Trump recordó la admiración que su madre, Mary Anne MacLeod Trump —de origen escocés—, sentía por la familia real británica. Hizo énfasis en el vínculo personal y la fascinación de su madre con la monarquía, mencionando incluso que ella tenía un "crush" con el actual monarca, Carlos III.

En uno de los puntos centrales de la visita de Estado, el rey Carlos III pronunció un discurso ante ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense. El monarca británico hizo un llamado a la reconciliación entre Reino Unido y Estados Unidos, justo en un momento de tensiones diplomáticas entre la administración de Trump y el gobierno laborista de Keir Starmer.

El discurso de Carlos III fue breve pero significativo, con una duración de menos de media hora. Entre los asistentes destacó la presencia de destacados legisladores, quienes escucharon con atención el mensaje orientado a fortalecer los lazos entre ambos países.

En Portada

Kevin Castillo gana la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026t
Deportes

Kevin Castillo gana la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026

01:48 PM, Abr 29
Presentan amparo y piden auditoría para reforzar transparencia en el MPt
Nacionales

Presentan amparo y piden auditoría para reforzar transparencia en el MP

01:58 PM, Abr 29
Sindicatos preparan movilización por el Día del Trabajo en la capitalt
Nacionales

Sindicatos preparan movilización por el Día del Trabajo en la capital

09:36 AM, Abr 29
¿Cómo se originó el reto viral Tiroteo mañana y en qué consiste?t
Tendencias

¿Cómo se originó el reto viral "Tiroteo mañana" y en qué consiste?

01:08 PM, Abr 29
Atlético Madrid y Arsenal empatan en el Metropolitano t
Deportes

Atlético Madrid y Arsenal empatan en el Metropolitano

12:10 PM, Abr 29

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalFiscal GeneralLiga NacionalSemana SantaFutbol GuatemaltecoReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos