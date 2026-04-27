Melania Trump exige despido inmediato de Jimmy Kimmel

Melania Trump exigió públicamente a la cadena ABC tomar medidas frente a los comentarios emitidos por Jimmy Kimmel durante su monólogo del jueves 23 de abril de 2026, atribuyéndole una "retórica de odio y violencia".
La primera dama sostuvo que el presentador busca dividir al país, especialmente tras la reciente parodia sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca en su programa "Jimmy Kimmel Live".
En un mensaje divulgado en X, Melania Trump criticó duramente la actuación de Kimmel y cuestionó la responsabilidad del canal televisivo, exigiendo una postura firme ante lo que considera contenidos que fomentan la polarización.
El episodio que generó el reclamo incluyó una sátira donde Kimmel se puso en el papel del comediante invitado a la cena —evento al que asistieron, por primera vez, el presidente Donald Trump, su esposa y miembros destacados del gabinete.
Durante el evento, un hombre armado burló la seguridad del hotel y abrió fuego cerca del salón donde se desarrollaba la cena, lo que obligó a evacuar rápidamente al presidente, la primera dama y varios funcionarios.
La seguridad controló la situación, pero el incidente añadió tensión a la atmósfera política ya cargada.
En su monólogo, Kimmel ironizó sobre la primera dama y bromeó acerca del presidente, basando parte del humor en una imagen generada por inteligencia artificial que Donald Trump compartió previamente en redes sociales y eliminó luego de recibir comentarios negativos.
Críticas directas a la cadena y al presentador
Desde X, Melania Trump reiteró que "el contenido de Kimmel no es comedia" y lo acusó de agravar la fragmentación política en Estados Unidos.
Afirmó que figuras televisivas como el presentador "no deberían tener acceso a los hogares estadounidenses cada noche para difundir mensajes de odio", e instó a la dirección de ABC a actuar frente a este tipo de conductas.
La primera dama también señaló que Kimmel "se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena lo seguirá protegiendo" y cuestionó "¿cuántas veces más la dirección permitirá este comportamiento atroz a expensas de la comunidad?".
El año pasado, ABC suspendió temporalmente el programa de Jimmy Kimmel tras una polémica relacionada con sus comentarios sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el 10 de septiembre. Este precedente fue recordado por Melania Trump al insistir en una acción firme por parte de la cadena.