 Evacúan a Donald Trump por sonido de disparos
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Evacúan a Donald Trump por sonidos de disparos en la Cena de los Corresponsales

El Servicio Secreto activó protocolos de seguridad y protegió al mandatario de los EE. UU., Donald Trump, por sonidos de disparos.

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Medios de EE. UU. mostraron como los agentes del Servicio Secreto protegieron al presidente, Donald Trump., Captura de pantalla.
Medios de EE. UU. mostraron como los agentes del Servicio Secreto protegieron al presidente, Donald Trump. / FOTO: Captura de pantalla.

Momentos de tensión se vivieron en la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca, durante este sábado 25 de abril de 2026, por sonidos de disparos que obligaron a evacuar al presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump. Imágenes en vivo mostraron como agentes del Servicio Secreto activaron protocolos de seguridad para proteger al mandatario.

En la señal internacional de varios medios televisivos se pudo observar como los agentes protegieron a Trump y utilizaron armas largas en el escenario para evitar un atentado contra el mandatario.

La agencia de noticias EFE informó que, las aparentes detonaciones se produjeron fuera de la sala de baile donde se estaba celebrando la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama, Melania Trump.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Las imágenes de televisión mostraron después a más miembros del Servicio Secreto desplegándose en la sala de baile y, tras unos minutos, comenzaron a pedir a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora "el escenario de un crimen", según detalló el periodista de EFE presente en la cena, comunicó EFE.

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Trump sano y salvo

Después de varios minutos, Trump utilizó su red social personal para asegurar que él, su esposa y los miembros del gabinete estaban bien tras la alerta que se generó en la cena que sostenía con miles de personas en un salón de baile.

"La Primera Dama, el Vicepresidente y todos los miembros del Gabinete se encuentran en perfecto estado de salud", precisó Trump.

El mandatario agregó que el evento que se celebraba se reprogramó para dentro de 30 días y aunque él quería continuar, optó por obedecer los protocolos de seguridad dictados por el Servicio Secreto.

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