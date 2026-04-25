 Freno judicial a política migratoria de Trump
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Freno judicial a política migratoria de Trump sobre solicitudes de asilo

Tribunal federal invalida temporalmente política migratoria impulsada por Trump.

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Donald Trump da declaraciones a los medios en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump da declaraciones a los medios en la Casa Blanca / FOTO: EFE

Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos bloqueó este viernes 24 de abril una orden del presidente Donald Trump que prohibía a personas que ingresaron de forma irregular por la frontera con México solicitar asilo en el país, al considerar que la medida excede las facultades presidenciales y contradice la legislación migratoria vigente.

La orden, emitida tras la investidura de Trump el 20 de enero de 2025, formaba parte de un conjunto de decretos con los que el mandatario buscaba endurecer la política migratoria. En ella, el gobierno argumentaba que la situación en la frontera sur constituía una "invasión" de personas indocumentadas, lo que justificaba restricciones extraordinarias, incluyendo la prohibición general de solicitar asilo.

El tribunal de apelaciones respaldó el fallo previo de una corte federal en Washington, que había suspendido la aplicación de la medida al señalar que la Ley de Inmigración y Nacionalidad garantiza el derecho de cualquier persona presente en territorio estadounidense a presentar una solicitud de asilo y recibir una evaluación individual de su caso.

Trump ha defendido su política migratoria

En su resolución, los jueces subrayaron que ni la ley ni la Constitución otorgan al presidente poderes para imponer restricciones de esa naturaleza. Además, indicaron que cualquier cambio en el sistema de asilo debe ser aprobado por el Congreso.

El caso fue impulsado por 13 solicitantes de asilo provenientes de distintos países, junto a organizaciones de derechos de migrantes. Algunos de los afectados ya habían sido deportados bajo la aplicación de la orden suspendida.

La administración Trump ha defendido su política migratoria bajo el argumento de una crisis fronteriza, mientras que sus medidas han enfrentado múltiples desafíos judiciales. El gobierno aún podría apelar ante la Corte Suprema, que ya analiza otros casos relacionados con el acceso al asilo en la frontera.

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