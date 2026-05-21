Detienen en Guatemala a un venezolano-español por homicidio

Un ciudadano hispano-venezolano de 23 años de edad reclamado en España por homicidio fue capturado en Guatemala y será extraditado al país europeo, informaron este jueves 21 de mayo las autoridades guatemaltecas.
El detenido fue identificado como Isaac Antonio Solís Figueroa, de 23 años, quien es originario de Venezuela y también posee la nacionalidad española, según las autoridades.
La Policía dijo a través de sus canales oficiales que el venezolano-español es requerido por la justicia de España por homicidio, aunque no precisa la fecha del delito ni la identidad de la víctima.
La orden de captura de Solís Figueroa con fines de extradición fue emitida apenas hace dos días en Guatemala.
El hombre fue arrestado en la aldea Shinshin, en el departamento (provincia) de Zacapa (este), y trasladado a un juzgado donde se continuará el proceso para su posterior entrega a las autoridades españolas.
Capturas de extraditables
De acuerdo con la Policía Nacional Civil, en lo que va de este año han sido detenidas en territorio guatemalteco 26 personas solicitadas en extradición, la mayoría de ellas por la justicia de Estados Unidos.
Los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) reportaron ayer la captura Eddie Waldemar Pineda Velázquez, de 48 años, delitos vinculados al narcotráfico. El operativo se llevó a cabo en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
El sospechoso fue detenido en cumplimiento a una orden de captura con fines de Extradición hacia los Estados Unidos de fecha 20 de mayo de 2026.
Pineda Velázquez es sindicado de los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos de cocaína con la intención y teniendo causa razonable que sería importada ilegalmente a EE. UU.
También se le atribuyen actos de fabricación y distribución de cinco kilogramos de cocaína o más con la intención y teniendo causa razonable que sería importada ilegalmente a EE. UU.
Además durante el operativo se le incautó dos teléfonos celulares, una camioneta y también registra un antecedente por hurto del año 2023.