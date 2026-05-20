Presentan el trofeo de la Copa Bienestar de Liga Nacional

Autoridades del Banco de los Trabajadores (Bantrab) y personeros de la Liga Nacional del Futbol de Guatemala se reunieron esta noche en una gala especial para develar el nuevo trofeo denominado Copa Bienestar que se le entregará al campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, final en la cual están el Xelajú M. C. y Municipal. Asimismo, por vez primera, se entregó la Medalla Liga Bantrab, la cual reconoció la labor de más de 40 años de labor fotoperiodística de Juan Alejandro Meoño.
William Rosales, gerente de la Liga Nacional expuso: "Hoy desde la Liga Bantrab queremos reconocer y agradecer el compromiso de Bantrab para el crecimiento de nuestra Liga, porque más allá de una alianza hemos construido una visión compartida lo que el futbol puede representar para el país".
Herbert Hernández, director de junta directiva de Bantrab, sobre la Copa Bienestar expresó: "Hoy estamos aquí para develar el trofeo que, de aquí en adelante, por los siguientes cinco años, será el máximo galardón que se le entregue a los equipos".
Acerca del trofeo Copa Bienestar
Antes de develar la imagen del trofeo Copa Bienestar de la Liga Nacional, Bantrab presentó un video donde hizo alusión a los inicios del futbol guatemalteco, hace ya 124 años atrás. Luego se habló de la profesionalización de la Liga Nacional, hasta la llegada de la Liga Bantrab.
El trofeo de la Copa Bienestar fue elaborado por Marmolejorfebres en México. Fábrica especializada en trabajos artesanales y que ha tenido a su cargo la fabricación de los trofeos de la Liga MX, Liga MX Femenil, Leagues Cup y el Balón de ORO de la Liga MX.
La Copa Bienestar tiene tonos plateados y dorados con tres elementos fundamentales: El Quetzal, ave nacional de Guatemala; los escudos de los 12 equipos y el logotipo de Bantrab. Asimismo, tiene una base de latón, componentes de plata y un laminado de oro de 21 quilates.
Según se explicó en conferencia de prensa, el trofeo lo hizo José Marmolejo en México con un tiempo récord de cuatro meses, ya que este tipo de trofeo normalmente se hacía de 10 a 12 meses.
El trofeo original se le otorgará al campeón del Clausura 2026 y no una réplica como usualmente se hace. El motivo es por los 60 años de fundación de Bantrab, así que Municipal o Xelajú se quedarán con la primer Copa Bienestar que dará la Liga Nacional.