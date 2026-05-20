Exfiscal Paz y Paz: "Disolver la FECI actual era un paso inevitable"

La exfiscal general y exjefa del Ministerio Público (MP), Claudia Paz y Paz, se refirió este miércoles 20 de mayo a la situación actual de esa entidad, donde recientemente hubo cambio de autoridad y se ha iniciado con una serie de cambios, incluidas la implementación de normativas para resguardar la información fiscal, el inicio del proceso para liquidar cierta fiscalía y el retiro de medidas excesivas de seguridad, entre otros.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, la exfuncionaria se pronunció sobre la disposición anunciada ayer, a través de la cual se prohibió la difusión de información institucional en redes sociales y otros medios no autorizados, y consideró que se trata de una decisión correcta.
"Creo que no se pueden divulgar casos, porque a eso se limita la instrucción, el avance de investigaciones, también las opiniones sobre personas que están siendo investigadas. Claro que sí, entiendo que así es lo que ha ordenado el actual fiscal general. Los fiscales tienen libertad de expresión, pero no es correcto que divulguen las investigaciones, se ataque a los investigados o se develen los avances de cualquier caso por redes sociales", dijo.
En ese contexto, mencionó que siempre le sorprendió que la administración anterior develaba las órdenes de captura que existían. Añadió que eso no se puede revelar, sino que las investigaciones deben cuidarse. "Los fiscales no es su función estar anunciando qué va a pasar", puntualizó.
Paz y Paz mencionó que el actuar de Gabriel García Luna, el nuevo fiscal general que asumió el cargo el pasado domingo 17 de mayo, ha hecho bien al aplicar este tipo de medidas porque tiene que tener control de la institución. "Ese es su mayor desafío en este momento y creo que esta prohibición es un avance en ese sentido", dijo.
Ello porque, según indicó, una filtración podría poner en riesgo el avance de la investigación y el acceso a la justicia a las víctimas, por lo que incluso como mínimo constituiría una falta en el régimen disciplinario en el MP. Además, correspondería con qué interés se comparte cierta información de expedientes.
"Yo estoy segura y no creo que su intención sea limitar el acceso de los medios de información al avance de los casos, pero todo se tiene que hacer en un momento determinado", destacó la entrevistada.
Cierre de la FECI
Durante el programa también se abordaron los retos del nuevo jefe del MP y la decisión que anunció acerca de liquidar la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que está a cargo de Rafael Curruchiche desde hace casi cinco años después de que la exfiscal general, Consuelo Porras, destituyó al anterior titular de esa unidad, Juan Francisco Sandoval.
"Sobre los desafíos del actual fiscal general, creo que el mayor es recuperar la confianza de la población y creo que disolver la FECI actual era un paso inevitable, pero no es el único. Él tiene que poner personas de su equipo, de su confianza, en puestos clave de la fiscalía. Tiene que retornar también fiscales de carrera que fueron arbitrariamente destituidos", expresó.
La exfiscal añadió que, en conclusión, García Luna tiene muchos desafíos, pero consideró que, en concreto el tema de la FECI fue un actuar correcto. Según sus palabras, un buen mensaje para que la ciudadanía en general pueda empezar a confiar de nuevo en el Ministerio Público.