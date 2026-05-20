 Luis Tena llama a siete legionarios para amistosos de junio
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Conoce a los legionarios convocados por Luis Fernando Tena

Siete jugadores que participan en ligas extranjeras fueron citados para el ciclo de trabajo del 1 al 8 de junio.

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Arquímides Ordoñez es uno de los convocados por Luis Fernando Tena
Arquímides Ordoñez es uno de los convocados por Luis Fernando Tena / FOTO: FFG

El director técnico mexicano Luis Fernando Tena convocó a siete jugadores legionarios para que se sumen a los trabajos de la Selección Nacional de Guatemala de cara a los partidos amistosos programados para el mes de junio con selecciones que disputarán el Mundial 2026 de la FIFA, el cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio. 

En este nuevo llamado de Tena, se incluyen solo a jugadores legionarios, quienes deberán estar presentes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) del 1 al 8 de junio del presente año.

Las grandes selecciones ausentes del Mundial 2026

Aunque el Mundial 2026 será la edición con más participantes en la historia, 48 selecciones, decenas de países quedaron oficialmente eliminados en el camino hacia la máxima cita del futbol.

Los legionarios de Tena:

  • Nicholas Hagen del Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS)
  • Aarón Herrera del D. C. United de la Major League Soccer (MLS)
  • Olger Escobar del C. F. Montreal de la Major League Soccer (MLS)
  • Daniel Méndez del Pachucha de la Liga MX
  • Arquímides Ordóñez del Loudoun United F. C. de la USL Championship
  • Darwin Lom del The Strongest de la División Profesional del Futbol Boliviano (DivPro)
  • Matthew Evans del Los Angeles F. C. de la Major League Soccer (MLS)

Este es el segundo llamado que hace Luis Fernando Tena luego de la desastrosa derrota ante Argelia (7-0) a finales de marzo.

La primera convocatoria constó de 10 jugadores, de los cuales uno era legionario y otro futbolista universitario, y los restantes de la Liga Nacional, que estaba conformada por los clubes que ya habían sido eliminados del Torneo Clausura 2026.

Los llamados fueron: José Ardón, José Rosales, Óscar Santis, Oscar Castellanos y Luis Morán del aún bicampeón nacional Antigua G. F. C., Kevin Ramírez de Deportivo Malacateco, William Fajardo de Mictlán, José Pinto de Comunicaciones, Arián Recinos del UNH Wildcats (Universidad de New Hampshire) y Marcelo Hernández del Club Sports Cartaginés de la Liga de Futbol de Costa Rica.

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Llamado a legionarios por parte de Luis Fernando Tena - FFG

Amistosos

La Selección Nacional de Guatemala tenía programado tres partidos para el mes de junio, pero la semana pasada la FIFA terminó por no avalar el juego ante Austria.  

Dentro de los amistosos confirmados están todavía ante República Checa el 4 de junio en Nueva York y posteriormente se medirá ante Ecuador el 7 de junio en Columbus. Ambos rivales cuentan con clasificación al Mundial de 2026, por lo que representan pruebas exigentes para el combinado guatemalteco, que buscará seguir creciendo a nivel internacional pese a no haber conseguido su boleto a la máxima cita futbolística.  

Cancelado el amistoso entre Austria y Guatemala

La FIFA no autorizó el duelo Guatemala vs Austria dentro de la ventana internacional de junio, por lo que el amistoso fue oficialmente cancelado.

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