Luis Tena llama a siete legionarios para amistosos de junio

El director técnico mexicano Luis Fernando Tena convocó a siete jugadores legionarios para que se sumen a los trabajos de la Selección Nacional de Guatemala de cara a los partidos amistosos programados para el mes de junio con selecciones que disputarán el Mundial 2026 de la FIFA, el cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio.
En este nuevo llamado de Tena, se incluyen solo a jugadores legionarios, quienes deberán estar presentes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) del 1 al 8 de junio del presente año.
Los legionarios de Tena:
- Nicholas Hagen del Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS)
- Aarón Herrera del D. C. United de la Major League Soccer (MLS)
- Olger Escobar del C. F. Montreal de la Major League Soccer (MLS)
- Daniel Méndez del Pachucha de la Liga MX
- Arquímides Ordóñez del Loudoun United F. C. de la USL Championship
- Darwin Lom del The Strongest de la División Profesional del Futbol Boliviano (DivPro)
- Matthew Evans del Los Angeles F. C. de la Major League Soccer (MLS)
Este es el segundo llamado que hace Luis Fernando Tena luego de la desastrosa derrota ante Argelia (7-0) a finales de marzo.
La primera convocatoria constó de 10 jugadores, de los cuales uno era legionario y otro futbolista universitario, y los restantes de la Liga Nacional, que estaba conformada por los clubes que ya habían sido eliminados del Torneo Clausura 2026.
Los llamados fueron: José Ardón, José Rosales, Óscar Santis, Oscar Castellanos y Luis Morán del aún bicampeón nacional Antigua G. F. C., Kevin Ramírez de Deportivo Malacateco, William Fajardo de Mictlán, José Pinto de Comunicaciones, Arián Recinos del UNH Wildcats (Universidad de New Hampshire) y Marcelo Hernández del Club Sports Cartaginés de la Liga de Futbol de Costa Rica.
Amistosos
La Selección Nacional de Guatemala tenía programado tres partidos para el mes de junio, pero la semana pasada la FIFA terminó por no avalar el juego ante Austria.
Dentro de los amistosos confirmados están todavía ante República Checa el 4 de junio en Nueva York y posteriormente se medirá ante Ecuador el 7 de junio en Columbus. Ambos rivales cuentan con clasificación al Mundial de 2026, por lo que representan pruebas exigentes para el combinado guatemalteco, que buscará seguir creciendo a nivel internacional pese a no haber conseguido su boleto a la máxima cita futbolística.