Cancelado el amistoso entre Austria y Guatemala

La posibilidad de ver a la Selección de Guatemala enfrentarse a Austria en un amistoso internacional quedó descartada oficialmente. El pasado 14 de abril, la Federación de Fútbol de Austria había confirmado el compromiso para el próximo 10 de junio en el Rose Bowl, como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, el encuentro ya no podrá realizarse luego de que la FIFA no avalara el desarrollo del partido.
La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala informó que recibió la notificación correspondiente por parte del ente rector del fútbol mundial, lo que obligó a cancelar el compromiso que estaba contemplado dentro de la Fecha FIFA de junio. Pese a ello, la Azul y Blanco mantendrá una agenda de fogueos internacionales en territorio estadounidense, con el objetivo de continuar su preparación y darle rodaje al grupo dirigido por el cuerpo técnico nacional.
Los amistosos confirmados de Guatemala
Dentro de los amistosos confirmados, Guatemala enfrentará a República Checa el 4 de junio en Nueva York y posteriormente se medirá ante Ecuador el 7 de junio en Columbus. Ambos rivales cuentan con clasificación al Mundial de 2026, por lo que representan pruebas exigentes para el combinado guatemalteco, que buscará seguir creciendo a nivel internacional pese a no haber conseguido su boleto a la máxima cita futbolística.
Durante este año, la Selección de Guatemala ya disputó encuentros amistosos frente a selecciones mundialistas. Primero cayó por marcador de 1-0 ante Canadá y posteriormente sufrió una dura derrota de 7-0 frente a Argelia. Aun así, la federación mantiene su intención de programar partidos de alto nivel que permitan elevar la competitividad del equipo nacional y medir su rendimiento ante rivales de jerarquía internacional.