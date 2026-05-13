 Cancelado el amistoso entre Austria y Guatemala
Deportes

Cancelado el amistoso entre Austria y Guatemala

La FIFA no autorizó el duelo Guatemala vs Austria dentro de la ventana internacional de junio, por lo que el amistoso fue oficialmente cancelado.

Compartir:
El amistoso entre Austria y Guatemala ya no se llevará a cabo - RR.SS.
El amistoso entre Austria y Guatemala ya no se llevará a cabo / FOTO: RR.SS.

La posibilidad de ver a la Selección de Guatemala enfrentarse a Austria en un amistoso internacional quedó descartada oficialmente. El pasado 14 de abril, la Federación de Fútbol de Austria había confirmado el compromiso para el próximo 10 de junio en el Rose Bowl, como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, el encuentro ya no podrá realizarse luego de que la FIFA no avalara el desarrollo del partido.

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala informó que recibió la notificación correspondiente por parte del ente rector del fútbol mundial, lo que obligó a cancelar el compromiso que estaba contemplado dentro de la Fecha FIFA de junio. Pese a ello, la Azul y Blanco mantendrá una agenda de fogueos internacionales en territorio estadounidense, con el objetivo de continuar su preparación y darle rodaje al grupo dirigido por el cuerpo técnico nacional.

Los amistosos confirmados de Guatemala

Dentro de los amistosos confirmados, Guatemala enfrentará a República Checa el 4 de junio en Nueva York y posteriormente se medirá ante Ecuador el 7 de junio en Columbus. Ambos rivales cuentan con clasificación al Mundial de 2026, por lo que representan pruebas exigentes para el combinado guatemalteco, que buscará seguir creciendo a nivel internacional pese a no haber conseguido su boleto a la máxima cita futbolística.

Durante este año, la Selección de Guatemala ya disputó encuentros amistosos frente a selecciones mundialistas. Primero cayó por marcador de 1-0 ante Canadá y posteriormente sufrió una dura derrota de 7-0 frente a Argelia. Aun así, la federación mantiene su intención de programar partidos de alto nivel que permitan elevar la competitividad del equipo nacional y medir su rendimiento ante rivales de jerarquía internacional.

Foto embed
La Selección Nacional de Guatemala tendrá amistosos en junio de 2026 - FFG

En Portada

Altas temperaturas elevan riesgo de golpes de calor: autoridades emiten recomendacionest
Nacionales

Altas temperaturas elevan riesgo de golpes de calor: autoridades emiten recomendaciones

02:59 PM, Mayo 13
Autoridades activan protocolos por motín en cárcel Santa Teresat
Nacionales

Autoridades activan protocolos por motín en cárcel Santa Teresa

12:27 PM, Mayo 13
Ordenan embargo de cuentas a acusado de embestir a motorista en la zona 9t
Nacionales

Ordenan embargo de cuentas a acusado de embestir a motorista en la zona 9

02:08 PM, Mayo 13
Fredy López cuenta su experiencia en el ascenso de San Pedro F. C. t
Deportes

Fredy López cuenta su experiencia en el ascenso de San Pedro F. C.

04:33 PM, Mayo 13
Alavés derrota al Barcelona en el estreno culé como campeón t
Deportes

Alavés derrota al Barcelona en el estreno culé como campeón

03:21 PM, Mayo 13

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralReal MadridMinisterio PúblicoLiga NacionalJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos