MP investiga amenazas en centros educativos

El Ministerio Público (MP), en coordinación con diferentes instituciones, implementó este jueves 7 de mayo un operativo en seguimiento a denuncias de amenazas recibidas en distintos centros educativos en el marco de un supuesto reto que se ha difundido en Guatemala y a nivel internacional.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador indicó que la Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal tiene a su cargo las acciones de prevención, investigación y coordinación interinstitucional para resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
En ese contexto, desde horas de la mañana se pusieron en marcha las diligencias en conjunto con el programa Escuelas Seguras de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.
El operativo forma parte de la campaña desarrollada por el MP denominada "Prevención Acción Justicia Civil", en el marco del cual se realizaron verificaciones en los centros educativos donde fueron detectados mensajes con frases como "mañana tiroteo" o advertencias para no asistir a clases en fechas específicas.
Los equipos interinstitucionales efectuaron inspecciones de mochilas y otras acciones de seguridad, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar un ambiente seguro para la comunidad educativa.