 Autoridades detectan propagación de reto en centros educativos y activan alertas
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Autoridades detectan propagación de reto en centros educativos y activan alertas

La PNC expresó "tolerancia cero" ante amenazas a la seguridad escolar e indicó que quienes participen en difundir las "falsas alarmas" como parte del supuesto reto denominado "Tiroteo Mañana" serán tratados como delincuentes.

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Foto: PNC
Escuelas Seguras 3 / FOTO:

El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) emitieron este martes, 28 de abril, un comunicado oficial en el que advierten sobre la circulación de mensajes alarmistas relacionados con un supuesto reto denominado "Tiroteo Mañana", difundido en distintos centros educativos del país.

Según las autoridades, estas amenazas han generado preocupación entre estudiantes, padres de familia y docentes. Ante ello, la PNC informó que ya inició investigaciones a través de sus unidades de inteligencia y del Departamento de Delitos Cibernéticos para identificar a los responsables de crear y difundir estas falsas alarmas.

"La difusión de este tipo de mensajes no constituye una broma, sino una acción que puede derivar en consecuencias legales", señala el comunicado. Las autoridades enfatizaron que estas prácticas afectan la salud emocional de los estudiantes, alteran la tranquilidad de las familias y pueden ser utilizadas como distractores por estructuras del crimen organizado.

Buscan identificar a responsables

La institución de seguridad advirtió que quienes participen en este tipo de acciones podrían enfrentar cargos penales por infundir pánico público, además de sanciones como la expulsión inmediata de los centros educativos. En el caso de menores de edad, los padres o tutores podrían asumir responsabilidad civil.

La PNC también hizo un llamado a directores de escuelas y colegios para que refuercen sus protocolos de seguridad de manera inmediata ante cualquier señal de riesgo. A la ciudadanía, se le instó a denunciar de forma anónima cualquier información relacionada con estas amenazas a los números de emergencia 110 y 1510.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad de la niñez y juventud guatemalteca, enfatizando que no habrá tolerancia ni impunidad para quienes generen este tipo de situaciones que atentan contra la paz social.

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