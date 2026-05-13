Autoridades activan protocolos por motín en cárcel Santa Teresa

Un motín se registra este miércoles, 13 de mayo, en la cárcel para mujeres "Santa Teresa", ubicada en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad le dan seguimiento a esta situación, mientras que las autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) buscan restablecer el control.
La referida entidad detalló que los órganos de control, junto con la Fuerza Élite, activaron los protocolos de seguridad y mantienen acciones para recuperar el orden en la referida prisión debido a que se reportó una alteración entre la población privada de libertad.
"De inmediato se coordinó con elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala para reforzar la seguridad en todo el perímetro del centro carcelario", detalló la entidad sobre las medidas que se han tomado para atender el caso.
Por aparte, la entidad penitenciaria descartó que, hasta el momento, se hayan dado fugas de privadas de libertad.
Atienden a menores
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fue requerida su presencia en el centro de detención preventiva debido a que a los disturbios que están protagonizando las privadas de libertad.
De acuerdo con la información compartida, inicialmente los equipos permanecían en calidad de prevención en la parte de afuera porque no se había permitido su ingreso. Con el paso de los minutos, los equipos pudieron atender a las personas afectadas.
Un portavoz de la entidad señaló que se les brindó asistencia a varios niños, de entre 0 y 4 años, debido a que presentaban síntomas de intoxicación y complicaciones respiratorias por inhalación de gas lacrimógeno. Se trata de menores que residen con sus madres en el complejo carcelari.
Hasta el momento no se han realizado traslados hacia centros asistenciales. En tanto, las unidades de emergencia permanecen en apresto y a la espera de la autorización de las autoridades competentes para efectuar estos procesos, de ser necesario.
Piden dar paso a unidades de emergencia y policía
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, hizo un llamado a los usuarios a tener precaución debido a que hay unidades de bomberos y policía que avanzan sobre ruta el Atlántico hacia la colonia Atlántida para dirigirse al área donde se encuentra en el centro preventivo de zona 18 y la prisión "Santa Teresa".
"Los usuarios debemos ceder el paso a efecto de que las autoridades realicen las acciones que sean necesarias", expresó.
El funcionario también compartió en sus redes sociales imágenes de lo que ocurre en el referido sector, donde se observan ambulancias en el perímetro carcelario.