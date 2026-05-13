Accidente en zona 9: carro volcado y tránsito afectado

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que en horas de la madrugada de este miércoles, 13 de mayo, ocurrió un accidente de tránsito en la 4ª avenida y 5ª calle de la zona 9. En el lugar permanece un vehículo volcado.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), indicó que el personal de la institución le da seguimiento a este incidente y gestionó la presencia de bomberos en el sector. Hasta el momento, se desconoce si hay personas lesionadas.
Según el funcionario, se está realizando una coordinación de las labores de limpieza en el área para poder retirar los líquidos derramados sobre la cinta asfáltica para evitar que se puedan generar otros hechos viales.
En tanto, se está a la espera de que se presente una grúa con el objetivo de poder movilizar el carro accidentado y liberar por completo el paso vehicular.
"Estamos realizando algunas maniobras. Por favor, tome en cuenta que habrá una reducción de carriles. Mantendremos la reorientación del tránsito de manera temporal, mientras se soluciona este grave problema que afecta una importante ruta de la capital", señaló Montejo.
Otro carro volcado
En el kilómetro 11.5 de la ruta a El Salvador ocurrió otro incidente de tránsito en el marco del cual quedó semi volcado un vehículo. Esta emergencia está siendo atendida por la PMT de Santa Catarina Pinula.
El incidente no dejó personas heridas, solo múltiples daños materiales. Debido a esta situación, se genera obstrucción del tránsito en el tramo de salida de la capital, por lo que se pidió precaución a los usuarios.
Las autoridades recomiendan a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por las diferentes rutas del país, respetando los límites de velocidad, evitando el uso del teléfono celular mientras conducen y manteniendo una distancia prudente entre vehículos.
Además, recuerdan la importancia de no manejar bajo efectos de alcohol o sustancias que puedan afectar la capacidad de reacción, con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.