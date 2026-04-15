Austria confirma amistoso ante la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala afrontará un reto de alto nivel en la próxima fecha FIFA de junio, luego de confirmarse un amistoso internacional frente a Austria. El encuentro se disputará el 10 de junio, según anunció la federación europea a través de sus canales oficiales, marcando un nuevo compromiso exigente para el combinado nacional.
El partido tendrá como escenario el mítico Rose Bowl, en Pasadena, California, un recinto cargado de historia dentro del fútbol mundial. En este estadio se disputó la final de la Copa del Mundo de 1994, donde Brasil se consagró campeón tras vencer a Italia en una dramática tanda de penales, lo que añade un valor simbólico importante al compromiso.
Guatemala tendrá más amistosos
Este será el segundo amistoso confirmado para Guatemala en junio, ya que el 7 del mismo mes se medirá ante Ecuador en Columbus. Además, está pendiente de oficializarse un tercer encuentro frente a República Checa el 4 de junio. A pesar de no haber logrado la clasificación al Mundial, el conjunto guatemalteco continúa midiéndose ante selecciones de alto nivel competitivo.
En lo que va de 2026, Guatemala ya ha enfrentado a rivales mundialistas. En enero cayó 1-0 ante Canadá, y recientemente sufrió una dura derrota por 7-0 frente a Argelia en un partido disputado en Italia. Estos resultados reflejan el grado de dificultad de los rivales, pero también representan una oportunidad clave para el crecimiento y la preparación del equipo nacional de cara a futuros desafíos internacionales.