 Austria confirma amistoso ante la Selección de Guatemala
Austria confirma amistoso ante la Selección de Guatemala

El partido se llevará a cabo en el Rose Bowl, en Pasadena, California.

Austria confirma amistoso ante la Selección de Guatemala - RR.SS.
Austria confirma amistoso ante la Selección de Guatemala / FOTO: RR.SS.

La Selección de Guatemala afrontará un reto de alto nivel en la próxima fecha FIFA de junio, luego de confirmarse un amistoso internacional frente a Austria. El encuentro se disputará el 10 de junio, según anunció la federación europea a través de sus canales oficiales, marcando un nuevo compromiso exigente para el combinado nacional.

El partido tendrá como escenario el mítico Rose Bowl, en Pasadena, California, un recinto cargado de historia dentro del fútbol mundial. En este estadio se disputó la final de la Copa del Mundo de 1994, donde Brasil se consagró campeón tras vencer a Italia en una dramática tanda de penales, lo que añade un valor simbólico importante al compromiso.

Guatemala tendrá más amistosos

Este será el segundo amistoso confirmado para Guatemala en junio, ya que el 7 del mismo mes se medirá ante Ecuador en Columbus. Además, está pendiente de oficializarse un tercer encuentro frente a República Checa el 4 de junio. A pesar de no haber logrado la clasificación al Mundial, el conjunto guatemalteco continúa midiéndose ante selecciones de alto nivel competitivo.

En lo que va de 2026, Guatemala ya ha enfrentado a rivales mundialistas. En enero cayó 1-0 ante Canadá, y recientemente sufrió una dura derrota por 7-0 frente a Argelia en un partido disputado en Italia. Estos resultados reflejan el grado de dificultad de los rivales, pero también representan una oportunidad clave para el crecimiento y la preparación del equipo nacional de cara a futuros desafíos internacionales.

La Selección Nacional de Guatemala tendrá amistosos en marzo de 2026 - FFG

Presidenta de CC: Toma de posesión se dio a la medianoche para evitar vacío de podert
Nacionales

Presidenta de CC: Toma de posesión se dio a la medianoche para evitar "vacío de poder"

10:44 AM, Abr 15
Jueces alemanes premian a guatemalteco Miguel Ángel Gálvez por luchar contra la corrupciónt
Nacionales

Jueces alemanes premian a guatemalteco Miguel Ángel Gálvez por luchar contra la corrupción

08:11 AM, Abr 15
Día Mundial del Arte: los espacios culturales imperdibles en Guatemalat
Farándula

Día Mundial del Arte: los espacios culturales imperdibles en Guatemala

10:02 AM, Abr 15
Solo nos sirve ganar: Ana Lucía Martínez y el reto de Guatemala ante Costa Ricat
Deportes

"Solo nos sirve ganar": Ana Lucía Martínez y el reto de Guatemala ante Costa Rica

09:31 AM, Abr 15
Marvin Ávila se despidió de Antigua y puso rumbo a Brasilt
Deportes

Marvin Ávila se despidió de Antigua y puso rumbo a Brasil

08:58 AM, Abr 15

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

