¿Cuánto gana un futbolista guatemalteco en la MLS?

El Sindicato de Jugadores de la MLS (MLSPA) publicó recientemente la Guía Salarial 2026 de la Major League Soccer, revelando las cifras de todos los futbolistas bajo contrato en la liga. En este informe, el argentino Lionel Messi, jugador del Inter Miami, continúa siendo el mejor pagado con un salario garantizado de 28,3 millones de dólares para la temporada 2026, una cifra que supera incluso la nómina completa de varios equipos del campeonato.
Sin embargo, más allá de las grandes estrellas internacionales, también hay interés en conocer la situación de los futbolistas guatemaltecos que compiten en la MLS. Actualmente, cuatro jugadores representan a Guatemala en la liga: Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Olger Escobar y Matt Evans. Sus salarios reflejan diferentes etapas de carrera, rol dentro de sus equipos y valor de mercado dentro del fútbol norteamericano.
El salario de los guatemaltecos en la MLS
La estructura salarial de la MLS se basa en dos conceptos principales: el salario base anualizado y la compensación media garantizada anualizada. Esta última incluye no solo el salario, sino también bonificaciones por firma, incentivos garantizados y otros ingresos distribuidos a lo largo del contrato. Según la Major League Soccer Players Association, esta cifra permite tener una visión más realista del ingreso total de cada futbolista durante la duración de su vínculo con la liga.
En el caso de los guatemaltecos, los números muestran diferencias significativas. Nicholas Hagen, portero del Columbus Crew, percibe un salario base de 165 mil dólares, con una compensación garantizada anualizada de 183 mil 600 dólares.
Por su parte, Aaron Herrera, defensor del DC United, alcanza los 850 mil dólares de salario base y una compensación garantizada de 945 mil 220 dólares, lo que lo posiciona como el mejor remunerado entre los guatemaltecos en la liga.
Finalmente, Olger Escobar, jugador del CF Montréal, representa la etapa más temprana en cuanto a ingresos dentro del grupo, con un salario base de 88 mil dólares y una compensación garantizada de 93 mil 421 dólares; Matt Evans, jugador del LAFC posee el mismo salario que Olger Escobar (88 mil dólares).