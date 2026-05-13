Colisión genera tránsito lento en ruta al Pacífico

Las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, Guatemala, dieron a conocer que en horas de la madrugada de este miércoles, 13 de mayo, se registró una colisión vehicular en el kilómetro 30 de la ruta CA-9, con dirección al sur. Esta situación ha provocado complicaciones en la circulación.
En el hecho se vieron involucrados dos vehículos de transporte de carga, los cuales permanecen obstaculizando parcialmente la carretera. Hasta el momento no se han brindado detalles sobre personas heridas ni sobre las causas del accidente.
Debido al percance, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la localidad reporta tránsito lento desde el kilómetro 27, por lo que se recomendó a los automovilistas conducir con precaución y considerar posibles retrasos en el sector.
Equipos de emergencia y agentes de tránsito se mantienen en el lugar coordinando las acciones para agilizar el paso vehicular.