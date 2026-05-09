Lionel Messi impone nuevo récord en la MLS

El argentino Lionel Messi volvió a ser determinante en la victoria del Inter Miami CF al imponerse 2-4 frente al Toronto FC en una nueva jornada de la Major League Soccer. Más allá del triunfo, el encuentro quedó marcado por un nuevo récord para el capitán argentino, quien se convirtió en el futbolista que más rápido alcanzó las 100 contribuciones de gol en la historia de la liga norteamericana.
Messi logró la histórica cifra en apenas 64 partidos disputados en la MLS, superando la marca que ostentaba el italiano Sebastian Giovinco. Desde su llegada al fútbol estadounidense, el campeón del mundo ha acumulado 59 goles y 41 asistencias, números que reflejan el impacto inmediato que ha tenido en la competición. Ante Toronto, la ‘Pulga’ firmó otra actuación sobresaliente con un gol y dos asistencias para liderar el regreso a la victoria del conjunto de Florida.
El Inter Miami golea en Toronto de la mano de Messi
El partido comenzó favorable para el Inter Miami, que mostró contundencia ofensiva desde los primeros minutos. Los tantos de Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Sergio Reguilón y Messi encaminaron una cómoda ventaja para los visitantes. En el tramo final, el conjunto canadiense reaccionó gracias a un doblete del delantero Emilio Aristizábal, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.
Con este nuevo registro, Messi continúa ampliando su legado en el fútbol internacional y demostrando su vigencia a los 39 años. El rosarino suma ya 907 goles y 410 asistencias a lo largo de su carrera profesional, cifras que lo mantienen entre los futbolistas más determinantes de todos los tiempos. Su influencia en el Inter Miami no solo se refleja en los resultados, sino también en la proyección mediática y competitiva que ha alcanzado el club desde su llegada.