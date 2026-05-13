Juzgado embarga cuentas de Carlos Acevedo por caso de motorista atropellado en zona 9

El Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal conoció este miércoles, 13 de mayo, la solicitud de medidas precautorias que presentó la familia de Larkin Morales, el motorista embestido por un automovilista en la zona 9 el año pasado. La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación.
Durante la diligencia, las partes del proceso expusieron sus planteamientos con respecto a la ruta que debe tomar el caso y las decisiones que consideraban que debían ponerse en marcha por parte del órgano jurisdiccional en seguimiento de la situación del joven conductor, quien perdió una pierna tras el incidente.
La judicatura hizo el análisis correspondiente y después emitió la resolución correspondiente, en la cual se establece el embargo de las cuentas bancarias de Carlos Ovidio Acevedo Navas, quien enfrenta proceso penal por su implicación en la agresión contra el motorista. De esta manera, se pretende garantizar el pago de una posible reparación digna.